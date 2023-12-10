夢時代大遊行「人潮爆多」2童走失！母上廁所出來兒子不見了　





▲夢時代大遊行發生2起兒童走失，所幸都有圓滿結局 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

每年最令大小朋友喜愛的OPEN!大氣球遊行，於昨(9)日下午2點在高雄夢時代購物中心時代大道前展開，活動當中，警方共接獲2名孩童與家長走散，最後順利協助迷途孩童與家長團聚。



大氣球遊行昨天下午2點準時熱鬧開場，一名7歲女童因人潮湧入，在活動開始沒多久就與家人走散，當時草衙所警員楊松樺、林志銘，見女童獨自一人面露無助，立即上前關心，得知是觀看表演時太入神，回神時已找不到爸媽。幸好小女童十分機靈，能夠背誦出家長的手機號碼，讓警方順利聯繫上女童家長，將小孩平安帶回。

▲7歲女童記得媽媽的手機號碼，員警幫忙聯絡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲員警幫一名上廁所出來找不到小孩的母親，順利尋回正在觀看遊行的兒子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另一位走失的10歲男童，因爲母親前去化妝室，回來時卻找不到男童身影，緊急向現場員警求助。楊員二人先將母親帶到機動派出所留下資料並詢問男童特徵，隨後便前往會場內尋找。最後警方依據孩童熱愛看表演的特性，研判可能往會場前方移動，成功在表演區的前方發現正在專注看表演的男童，隨即帶返機動派出所與家長會合，也讓心急如焚的媽媽，結束一場驚魂記，圓滿落幕。