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「已讀」也能隱藏了！Meta推6大新功能　語音訊息可2倍速快轉

▲▼臉書母公司Meta Platforms。（圖／路透）

▲Meta宣布在Facebook與Messenger上的聊天對話推出6大新功能，包含隱藏已讀的控制功能。（圖／路透社）

記者張寧倢／綜合報導

科技巨頭Meta近日宣布對旗下Messenger與Facebook上的所有個人聊天與通話提供預設的端對端加密功能，且這次共推出了6大更新，包含已發出的訊息可以再編輯、24小時限時訊息、隱藏已讀狀態、提升照片或影片畫質、加速播放語音等。

一、編輯訊息

據Meta網站 6日聲明，Messenger推出了新的隱私、安全與控制功能。過去用戶發出訊息後若反悔只能「收回」，現在用戶可以在訊息發送完15分鐘內使用「編輯」功能，更改過的訊息將顯示為「已編輯」，並且Meta可以看到訊息編輯前的版本。

▲▼Meta近日宣布對旗下Messenger與Facebook上推出預設端對端加密、編輯訊息、取消已讀等6大新功能。（圖／翻攝自Metae官網）

▲Meta發布Messenger編輯訊息的示意圖。（圖／翻攝自Meta官網）

二、24小時限時消失的訊息

就像Instagram限時動態一樣，Messenger也新增了發送後24小時將消失的限時訊息，聊天介面上將有明顯文字標記「剩幾小時後消失」，若有人將你的限時訊息截圖，用戶也會收到額外通知。

三、未讀／已讀控制功能

Messenger將推出「隱藏已讀」的新功能，可讓用戶自行決定是否希望讓對方看到已讀狀態，減輕立即回覆訊息的壓力。

▲▼Meta近日宣布對旗下Messenger與Facebook上推出預設端對端加密、編輯訊息、取消已讀等6大新功能。（圖／翻攝自Metae官網）

▲未來在Messenger上傳訊息也可以設定24小時後消失了。（圖／翻攝自Meta官網）

四、語音訊息1.5倍或2倍播放

聊天傳送的語音訊息將可以用1.5倍或2倍的速度，加快播放，並且可以選擇從先前中斷的秒數繼續收聽，在關掉對話框或APP之後也能繼續背景播放語音訊息。

五、高畫質照片及影片傳送

Meta表示，目前Messenger用戶每天分享超過13億件照片與影片，如今將提升相片傳輸畫質，增加多樣的堆疊布局，並且新增更多控制項，可以讓用戶輕鬆針對照片或影片進行回覆。另外，Meta目前正在一小部分用戶中測試高畫質媒體與檔案共享的優化，預計未來幾個月將陸續改進更新。

六、端對端加密等安全技術

Meta自2016年就在Messenger提供端對端加密功能，但過去需要手動開啟「悄悄話」，未來則將預設為聊天對話和通話內容進行端對端加密，這意味著除了用戶兩端之外，包括Meta在內的任何人都無法看到傳送內容，除非用戶選擇向Meta報告訊息。不過Meta也說，端對端加密目前只有在部分用戶上進行，擴展到全球用戶尚需數月時間。

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