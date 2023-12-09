長者不必然學AI！學者建議：先學不要被詐騙「財務也要自主」

▲在今天一場研討會上，學者建議年長者，先學會避免被詐騙、獨立思考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

21世紀是終身學習世紀，但包括AI等新科技，對年長者卻是一大考驗。總統府資政蕭新煌今（9日）表示，其實不必逼年長者學AI，年長者應該學習的是退休後生活、態度與能力，包括學習保護自己，不要無辜受騙，讓自己財務獨立自主，不必依賴子女，同時對時事有獨立判斷能力，不要遲鈍或變著人云亦云，甚至成為詐騙對象。

黃昆輝教授教育基金會今天舉辦「推展終身教育，建構學習社會-台灣永續發展的挑戰與對策」研討會，包括教育部長潘文忠也到場，在致詞時提及，面對產業與社會快速變化，若不持續學習，將對對生活充滿隔離，像是現在看病有遠距門診，老人家就需要了解如何使用手機與網路視訊技巧，所以建立自主學習的態度，成為終身學習者，將是未來教育的關鍵。

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總統府資政蕭新煌則以「面對社會變遷的終身教育新視野」發表看法。蕭新煌指出，廣義來說，終身教育（學習）就是從兒時到終老一生，都應有積極動機和興趣，去追求國家社會提供的教育機會和學習管道。

對於年長者的終身學習，蕭新煌也提出自己的見解，雖然目前AI當道，但其實不必逼年長者學AI，年長者應該學習的是退休後生活、態度與能力，包括學習保護自己，不要無辜受騙，讓自己的生理體態維持健康，心智條件繼續成長，也讓自己財務獨立自主，不必依賴子女。

不少年長者經常互傳LINE圖，但也成為詐騙對象，蕭新煌建議，年長者應透過終身學習，讓自己對時事有獨立判斷能力，不要遲鈍或變著人云亦云，把LINE的訊息一直傳，甚至因此成為詐騙對象。反而可透過終身學習，成為二次就業機會，或擔任NGO志工。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝指出，21世紀是終身學習世紀，面對國際競爭日益升高，人人都要終身學習，教育革新更應著重終身教育，建構「學習型社會」，且要採取系統性、階段性及策略性的策略，讓個人、社會與國家都獲得最大發展，並善用數位科技來實現。