屏東「林的四次方」成果展 傢俱、用具、玩具、遊具一次滿足

▲「林的四次方」成果展 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東科技大學木材科學與設計系鄧兆鈞老師團隊策劃辦理、林業及自然保育署屏東分署支持指導的「林的四次方」成果暨市集展，今(9)日在林後四林平地森林園區進行，超過5千人前往參觀，現場的家具、用具、玩具、遊具等多樣化的成品都開放體驗，讓參觀的大小朋友既開心又滿足。

這次成果設計展的生活用品以國產木材材料作為主要應用，包括臺灣杉、柳杉、櫸木、樟木、相思木、桃花心木等。由16位木設系大二至大四的同學投入相當的課餘時間，通過深入的討論和反覆的思考與老師攜手合作，完成了14組獨具特色的作品。

這些作品涵蓋靜態使用和動態互動的不同風格，每一件作品均由同學親自動手打樣製作，展現獨具特色的創意和實際應用的價值。

四林國小李禮錦校長表示，感謝木設系及屏東分署選擇四林國小推動木育，讓學童有機會體驗國產木材及科學應用，未來希望計畫也能持續。

接著由屏東分署楊瑞芬分署長、屏東科技大學施玟玲行政副校長、木設系系主任林錦盛、萬安國小校長王國亨、萬榮國小校長祝玉麟，一起啟用在二峰圳上的大型木作國產竹木水車「四季」，歡迎遊客來體驗水車遊具，跟著二峰圳一起向前行進；草地上的「春露」則融入在斜坡上的藝術裝置內迎風搖曳，歡迎撥動。



主辦單位表示，活動10日還有1天，邀請大家來林後四林平地森林園區體驗國產材。