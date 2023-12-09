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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「555政策有感！」　游淑慧曝上班族買房困境：悔恨年紀已超過

▲▼國民黨總統暨立委台北競總成立誓師大會，游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委參選人游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日公布青年購屋政策，提出「555方案」，只要符合5條件，青年購屋貸款可全額貸免頭期款，利息補貼0.5%；5年後利息由公股銀行減半碼計算，利息也將優惠5年。對此，國民黨立委參選人游淑慧9日批評，民進黨政府幾千億幾千億的撒，卻從來沒想到怎麼幫上班族解決，看到侯友宜的555政策，她只有一個悔恨，就是年紀超過。

游淑慧今日在臉書發文表示，侯友宜的555政策她很有感，因為從大學開始她就一直在外面租房子，搬來搬去換來換去，沒有歸屬感，想買房卻沒有頭期款，父親過世的早，也不想動媽媽的身邊錢。當年其實也有全額貸，不過有點灰色地帶，當時業者有兩種做法，第一是虛報成交價去貸款，假設成交價是1000萬，只能貸800萬，但業者做假契約，把成交價寫成1200萬，去跟銀行貸960萬，這樣當然是違法的，可當時許多打著全額貸的廣告，就是這麼幹的。

游淑慧指出，第二是建商貸款，例如8成銀貸、2成信貸，這兩成由建商來貸給買屋者，雖然聽起來比較合法，但那兩成信貸當然利率比較高，負擔比較重，而上述兩種做法她都不敢試，於是就一直沒辦法買，直到後來，找到一個新北郊區的老房子，總價只有450萬，自備款只要90萬，兩個好朋友各借30萬，加上自己的30萬，才終於買了小窩。

游淑慧透露，「萬事起頭難」就是形容上班族買房子的困境，但民進黨政府幾千億幾千億的撒，卻從來沒想到怎麼幫上班族解決，她看到侯友宜的555政策只有一個悔恨，就是年紀超過。

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