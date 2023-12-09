自助旅遊「會想選中國」？眾人搖頭　全指1關鍵：太麻煩了

▲原PO發問「為什麼去中國自助旅遊沒有日旅盛行？」（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本是多數台人出國旅遊的首選，此外，泰國、南韓也有很多人討論。就有網友發問，「有些人周末沒幾天，也會趁機去個沖繩玩一下充電，但為什麼台灣各年齡層的人，很少聽到有人周末就近殺到浙江、廈門一帶旅遊充電？」好奇為何去中國自助旅遊的風氣似乎沒有日旅盛行？話題引發熱議。

這位網友在PTT的WomenTalk板發問，「為什麼去中國自助旅遊沒有日旅盛行？」提到一堆台人瘋跑日本，「10人裡面就有7個人，一年內去過日本或有計畫去」，去了日本就是吃美食、泡溫泉、滑雪、逛古城、風俗業等，也有走京都比叡山、四國遍路這種類宗教旅遊路線行程，「但這些中國難道沒有嗎？」

原PO好奇，為何台人不會想去中國朝聖美食？「譬如說在台灣吃到好吃的水餃，就訂定計畫，去中國東北吃正宗的麵食朝聖？」除了美食，想滑雪的話，北京的滑雪場至少十個，雪質不輸日本；想逛古城，中國有四大古城，「四姑娘山、九寨溝、稻城亞丁都是絕世美景」；想走宗教行程，也能去少林寺看看。

▲原PO納悶，為何台人不會想「快閃」大陸。（圖／新華社）

此外，因為沒有語言上的問題，更便利自助遊，可卻很少聽到有人會「快閃」中國，「中國物價比日本便宜，地大物博，可以見識更新鮮的玩意，為何台灣人不盛行去中國自助旅遊的風氣？」事實上，根據觀光局資料，今年1月到6月累計已有492萬人出國，其中30-39歲出國人數最多，多數台灣人的首選確實是日本，但其次就是中國大陸，共有59萬人次。

話題引發議論，其中有不少人點出，不是不想去，而是覺得不方便，「我朋友幾個月前才去上海，聽他抱怨，感覺這國家根本不想要外國自助觀光客，一堆服務綁中國門號」、「中國支付麻煩，上網查資料要翻牆」、「感覺中國很多漂亮的景點，但不太想辦台胞證哈哈」、「自助不能用Google Maps太麻煩了，到一個你手機裡面多數APP都不能用的地方，實在是很不方便。」

就有過來人也點頭，「支付都要綁中國門號或者中國銀行帳戶，他們自己很好用，但是對外國人很難用，外國人只能用現金或信用卡，而且不想辦台胞證」、「中國自助超級無敵麻煩，除非常去，不然一堆手機軟體不能用，要載他們的」、「沒有免簽、旅遊區各種坑、國際旅客住宿麻煩、APP各種不能用，還要額外辦行動支付，總之就是各種麻煩。」