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睽違4年再度庇佑！苗栗拱天宮白沙屯媽祖遶境花蓮　駐駕港天宮

▲苗栗拱天宮白沙屯媽祖睽違四年再臨花蓮，駐駕港天宮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

苗栗拱天宮白沙屯媽祖睽違四年再臨花蓮，駐駕港天宮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖睽違四年再臨花蓮，8日晚間花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、港天宮董事長賴榮文前往接駕，祈求天上聖母庇佑花蓮縣運昌隆、闔境平安，風調雨順、物阜民豐、百業興旺、五穀豐登。

縣長徐榛蔚、立委傅崐萁與縣內眾多信徒接駕於港天宮外的路口接駕，「進喔！進喔！進喔！」萬名信眾齊聲吶喊，在大家的簇擁與絢麗的煙火下，鑾轎進入港天宮內，場面溫馨熱鬧。

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由徐榛蔚擔任主祭官帶領縣府各局處首長、地方仕紳及信眾們行三獻吉禮，祈求媽祖庇祐花蓮鄉親、地方鄉土，人民安居樂業、闔家康泰，現場許多信眾紛紛拿出身上的護身符過火，祈求媽祖庇祐。

▲苗栗拱天宮白沙屯媽祖睽違四年再臨花蓮，駐駕港天宮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、港天宮董事長賴榮文前往接駕。

徐榛蔚表示，媽祖慈悲，第二次來到花蓮，讓東西兩岸的媽祖能夠連接起來，媽祖第一次來到花蓮是疫情之前，讓花蓮一切祥和，兩年多的疫情，台灣闔境平安，守住國人的健康。疫情過後媽祖再度來到港天宮，這是兩處媽祖的情誼不斷，在歲末年終讓各地的信眾相聚在花蓮，感謝所有的人們讓這塊土地安定，讓我們手牽手、心連心，共同祈求來年的士農工商都順遂平安，祝福港天宮及拱天宮香火鼎盛。

適逢花蓮港天宮建廟40週年，繼前年大甲鎮瀾宮媽祖與港天宮媽祖「雙媽會」合體祈福遶境後，今年迎來苗栗拱天宮白沙屯媽祖再臨花蓮，遶境路線9日上午從7時花蓮港天宮出發，經中山路、濟慈路、介仁街、建國路二段，吉安路一段、中山路三段，吉安慶天宮停駕，往中華路二段、宜昌一街、中山路二段、宜昌七街、吉祥四街、自強路、慈惠二街、慈惠二街72巷，上午抵達花蓮聖地慈惠堂總堂參拜。

▲苗栗拱天宮白沙屯媽祖睽違四年再臨花蓮，駐駕港天宮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

中午12時30分從花蓮聖地慈惠堂總堂出發，經自強路、慈惠二街、勝安二街、慈惠一街、中華路、林森路、三民街、民國路、和平路、中華路、德安一街，4時抵達東源花蓮慈聖宮（地母廟）停駕，再經德安五街、中順街、福建街、長安街。

晚間6時中原路出發，行經重慶路、中福路、中正路、中山路、明智街、進豐街，約在晚間7點30分到達花蓮聖天宮（帝君廟）停駕，最後行經國聯五路、國聯四路、國聯二路、中山路，約晚間9時返花蓮港天宮駐駕。
 

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