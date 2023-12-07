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拜拜靈驗有眉角！美女小編準備「鉛筆小抄」一起與神同行

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

▲常常求神拜佛但你真的懂神明嗎？即新聞美女小編帶大家「與神同行」熟悉六大神明，讓大神們聽懂心願，一路順到明年。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

在台灣每三步一小廟、五步一大廟，鼎盛的宮廟文化體現了特殊的「多神宇宙」，和神明之間距離真的有夠近！不少人每天早上要上香拜拜向天公請安，各地街角也可見土地公廟或靈驗廟宇，但到底要怎麼樣才能讓神明聽見你的祈求呢？還有民眾熟悉的六大神明「媽祖、財神爺、月下老人、關聖帝君、文昌帝君、土地公」，到底來歷為何？又負責什麼工作？各路神仙也有自己的個性和喜好，這些可不一定人人都知道，即新聞小編雅憶決定透過利百代「神明保庇鉛筆組」的介紹，帶領大家「與神同行」，讓神明聽懂心願，一路順到2024年！

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

雅憶帶著利百代「神明保庇鉛筆組」出發台北知名的百年霞海城隍廟，參拜有名的月下老人，她笑說，「因為鉛筆的台語發音「鉛（iân）必」和「緣（iân）分」的緣字台語發音相同」，有趣的巧合讓雅憶再分享，利百代「神明保庇鉛筆組」設計超級可愛，6款神明保庇鉛筆正是大家熟知的媽祖、財神爺、月下老人、關聖帝君、文昌帝君與土地公，包裝上Q版神仙圖案和文字，不僅有許多小巧思凸顯台灣特別的神明文化，帶在身上還能常保平安，既實用又充滿神明的祝福。

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

雅憶介紹第一位是堪稱「全能女神」的媽祖天后，據說媽祖原先僅是「天妃」，在清朝康熙年間，施琅奉命攻打台灣，渡海澎湖時有士兵在海上看到媽祖浮現，另外有將領夢到媽祖指示攻打日期，結果施琅果真成功擊退鄭成功，才讓媽祖正式晉升為「天后」。而通常神明會有不同的工作，但媽祖的工作很全能，除了保佑海上船運平安、漁獲豐富之外，因為逐漸成為全國共同信仰，許多人開始向媽祖祈求「考試、健康、姻緣」等，讓天后威力變得無遠弗屆，也難怪神明保庇鉛筆題上「神昭海表」四個大字，讓雅憶笑說「真的是光看字就覺得超威」！

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

每個人都期待能常常被財神爺眷顧，雅憶當然也不例外，其實許多廟宇都有供奉財神爺，想要找祂沒有那麼困難，不過求神的方法你清楚嗎？神明保庇鉛筆寫著「開運得財」意指先開運再談得財。雅憶表示想要開運，誠心和道德是兩大重點，保持一顆善良的心以及積極正面的能量，才是一個人是否能開運進而獲得財富的關鍵，雅憶建議秉持誠心和財神爺明確說出想要提升的正財方向，比較成功達標。

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

天下善男信女都十分關注的月下老人，其實和財神爺一樣在許多廟宇都有供奉，雅憶笑說月老有一個超Q的喜好，那就是「祂很愛吃甜食！」所以供品建議準備像巧克力或糖果，而且供品數量越多代表越有誠意。拜月老時則有幾點注意事項，包括穿著不要遮住臉面、服儀端莊、忌諱帶傘。參拜流程也要留意，通常是先點3炷香拜天公、主神後，再祭拜月老；在祈願時記得默念自己的姓名、出生年月日、住址，以及訴說理想對象的條件，雅憶強調「越詳細越好」；最後是既然誠心請月老賜予千里姻緣，如果成功也要記得回來答謝月老。

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

通常主祀於「武廟」、「關帝廟」的關聖帝君，則是三國時代的關羽，因忠義仁勇的個性和宏偉戰績留名千古，死後影響深遠而逐漸成為神明，其掌管的領域同樣相當多元，民眾會向祂祈求健康、平安、事業、財富、學業等，也因關聖帝君擅於理財記帳，更有著「武財神」的稱號，再加上忠義、講求信用的形象，所以被許多商人視為行業神。

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

另外，每逢遇上考試潮，各位考生都會動起來祈求文昌帝君保庇！由於文昌帝君是保護文運與考試的神明，其實無論何時都能前來參拜，供品則以誠心為主，或是帶有寓意的食果等，例如有諧音的勝算在握「蒜頭」、耳聰目明「青蔥」、考試順利「竹筍」都很適合，雅憶也推薦帶著印有「弘文揚道」的文昌帝君鉛筆參拜和考試，讓加持效果威力更猛。參拜時記得帶著准考證和考試用品，向文昌帝君說清楚姓名、生日和考試資訊（考場、准考證號碼），若考試順利、一舉得名也要記得還願！

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

第六位神明則是普羅大眾都相當熟悉、福澤佑民的土地公，屬於民間信仰的地方保護神，也是具有福德的善神，因此日常有任何想求的事都可以和土地公傾訴；那麼來參拜要準備什麼供品呢？雅憶表示，土地公喜歡吃甜點，可以準備柿子和花生，象徵好事發生，麻糬則象徵著財運和好運到來，發糕、甜湯、糖果和湯圓也很適合。

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

雅憶透過開箱「利百代神明保庇鉛筆組」，了解到原來六位大神背後有如此多的典故，還得知祂們各自的工作和喜好，收穫滿滿。她笑說平時多和神明培養感情抱抱佛腳，偶爾也想放鬆一下時，利百代的「厲痔三角鉛筆」同樣非常好用、適合想厭世幾分鐘的現代人，每支鉛筆上都寫有不同的厭世語錄，像是「談錢傷感情，談感情傷錢。」完全講中雅憶心聲。

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

▲▼神明,利百代,鉛筆,拜拜,媽祖,財神爺,月老,關聖帝君,文昌帝君,土地公,文具。（圖／翻攝自影片）

搞懂了諸多大神們的淵源由來，也心動利百代多款有趣商品，像是想把利百代「神明保庇鉛筆」「厲痔三角鉛筆」或「遊戲幸運籤詩鉛筆」、「愛情誤語」、「初戀鉛筆」帶回家嗎？即新聞化身大家的「送禮神」，只要在影片下方留言寫下最近想達成的願望，就有機會得到精美文具好禮，讓人隨身攜帶常保好心情，新的一年順順利利。

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