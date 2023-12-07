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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦控「擋媽祖、關公赴台」　陸委會公布時程：還在等對方補件

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦日前指控台灣的主管機關、陸委會惡意阻擋福建湄洲媽祖、東山關帝金身赴台，不同意廟方提出的申請案。對此，陸委會7日表示，台灣重量級的媽祖廟主持人9月赴陸交流時就已告知對方，依照台灣的遶境規劃，至少要準備半年，對方10月提出申請，11月就要來，這是不可能的，「最新進度就是內政部還在等待對方補件，沒有駁回。」

陸委會發言人詹志宏在記者會上提到，關公的案子，我方主管機關是10月19日才收到申請案，國台辦說廟方4月、6月、9月都有行文申請，可能收到的是不正確的訊息，因為我方主管機關收件是10月19日。

詹志宏指出，廟方說陸委會10月25日有打電話過去，但他們查過，沒有人打過這個電話，廟方還說陸委會是跟「有關團體」說的，若國台辦可以指出是哪一個團體，哪一個人接到電話，那他們可以進一步核對，具體做報告，「否則我們還是再一次說，這又是一個假消息。」

▼湄洲媽祖2017年曾來台遶境。（圖／福建湄洲媽祖祖廟人員提供）

▲▼ 莆田湄洲媽祖廟1997 2017年來台遶境 。（圖／福建湄洲媽祖祖廟人員提供）

至於湄洲媽祖的部分，詹志宏說，9月時，台灣的宗教團體有到大陸交流，接到對方一些人的詢問，問說11月湄洲媽祖如果想來台灣的話，要如何辦理，當時，台灣重量級的媽祖廟的主持人告知，依照台灣這邊遶境的規劃，至少要準備半年，「所以9月告知，10月提出（申請），11月就來，這是不可能的。」

詹志宏提到，9月27日，國台辦突然宣布媽祖要來台灣了，這顯然是國台辦在主導，而且在宣布之後，10月3日才有一個台灣的宗教團體協助提出申請案，內政部則在10月6日告訴邀請單位，缺少了什麼證件，哪些要補齊。

詹志宏指出，11月1日，媽祖的案子有來補件了，但卻是新的邀請計畫，邀請單位改了、日期也改了、人數也改了，連來台的方式等通通都改了，「湄洲媽祖只有一尊，為什麼會有兩個不同的邀請單位？」

▼湄洲媽祖來台遶境盛況。（圖／福建湄洲媽祖祖廟人員提供）

▲▼ 莆田湄洲媽祖廟1997 2017年來台遶境 。（圖／福建湄洲媽祖祖廟人員提供）

詹志宏提到，11月17日，內政部回覆新的邀請單位，有哪些文件還要補齊，但到了11月29日，國台辦記者會上公開批評為止，新的邀請單位一直沒有補件，「可是國台辦卻說我方主管機關駁回，所以我才說這是假消息，因為我們沒有駁回，是要求補件，可能他聽不懂。」

詹志宏認為，國台辦可能沒有相關經驗，或是委託的邀請單位沒有經驗，不知道程序要照規定一步一步來，提出合於規定的文件，才能夠順利。

詹志宏也提到，有相關經驗的媽祖廟的主持人已經告訴對方，遶境至少要半年的籌備時間，「對方幹嘛這個時間點趕著要來？而且廟方也有告訴他們，每年三月才是媽祖慶典、傳統儀式的時間點，為什麼非要趕在11月，實在令人感到納悶與質疑。」

詹志宏強調，湄洲媽祖的案子，最新的進度就是，11月17日內政部有回函給新的邀請單位，請對方要補齊文件再送審，待送審之後主管機關再來審核，也就是說，核准或駁回要屆時才會做出決定。

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