陸委會稱未刁難媽祖、關公赴台　國台辦：如果不阻擋，請放行！

▲陸委會稱未阻擋兩岸宗教交流，遭大陸國台辦發言人陳斌華痛批「自欺欺人」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

福建湄洲媽祖祖廟媽祖金身、東山關帝廟關帝金身赴台「遭駁回」，陸委會昨指出是惡意假消息，主因是受邀單位資料有疏漏，必須補正資料。大陸國台辦發言人陳斌華今（30）日晚間反擊，指稱陸委會是「自欺欺人」，大陸有關團體反應，已接到陸委會電話告知，年底前有關申請不會通過，要求不要再行文。

福建莆田湄洲媽祖祖廟董事會、漳州東山關帝廟28日分別發出聲明，申請赴台交流遭到阻擋。陸委會昨回應，所謂「駁回」是惡意假訊息，相關案件一直都由主管機關依程序處理中。

對于陸委會回應，國台辦發言人陳斌華也回應，「這種說法本身就是惡意欺騙，自欺欺人。」

陳斌華表示，台灣邀請單位致函湄洲媽祖祖廟明確告知，台灣主管機關認為此次赴台「無必要性、急迫性、不可替代性」，因此未同意。「台灣有關團體分別於今年4月、6月和9月3次行文申請關帝金身赴台，台有關機構一直置之不理，直到10月25日陸委會才電話告知有關團體，年底之前有關申請不會通過，要求他們不要再行文。」

陳斌華痛批，「幫忙申請關帝金身赴台的人士甚至被台灣警方約談，可見民進黨當局的『綠色恐怖』到了何種程度！」

陳斌華也強調，陸委會阻擋兩岸民間正常交流，又矢口否認。「如果不阻擋，那就請放行。民進黨當局粗暴阻擋媽祖、關帝金身赴台巡安，就是最大的惡意。」

▲ 福建莆田湄洲媽祖金身1997年首次來台遶境，當時兩岸關係剛經歷飛彈危機 。（圖／福建湄洲媽祖祖廟人員提供）

漳州東山關帝廟總幹事林定杰昨29日接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，疫情期間兩岸宗教中斷，2022年因台灣民間團體邀請，加上許久未赴台交流，東山關帝廟透過中華道教關聖帝君弘道協會申請，一年半來被內政部拒絕申請，並且沒有理由。

「我們已經被拒絕N次！從2022年到現在！」林定杰氣憤地說，「協助我們申請的台灣民間友人甚至被台灣警方約談，為什麼要辦這個活動？有什麼目的？」

林定杰說，「我們一直是很單純宗教交流，從未沾染政治，不明白為何台灣內政部一直拒絕申請，甚至沒有任何理由。」

同樣被拒絕還有福建莆田湄洲媽祖祖廟，昨天接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的湄洲祖廟傳媒處主任張麗明證實，「台灣陸委會表示我們的活動『具有不必要性、急迫性和不可替代性』等等原因阻撓，還說我們一些資料不完整。」

張麗明指出，「陸委會認為我們人員和行程方案要重新補件。」資料提交後，廟方原定赴台時間是11月3號到13號， 一直沒審過，時間又延後到11月27號，補充資料到現在一直沒有通過。按現在情況來看，今年不太可能去台灣。

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

湄洲媽祖、東山關帝廟相關人員申請來台案傳出被刁難、駁回。對此，陸委會昨天則強調，「目前申請資料多有疏誤，應備資格文件不齊，主管機關前已數次函請邀請單位說明，迄今主管機關還在等待邀請單位的補正資料。」

陸委會表示，政府正面看待各種兩岸交流能健康有序進行（包括兩岸宗教交流），台灣重視宗教自由與民間信仰的多元及開放，歡迎宗教交流，這也是台灣宗教信仰自由的價值。