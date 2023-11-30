媽祖、關公來台遭駁回？邱太三：昆山媽祖最近才來過！

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會29日否認「駁回」湄洲媽祖廟、東山關帝廟金身及相關人員申請來台案，強調案件仍由主管機關（內政部）處理中，目前申請資料還有疏誤，有待補正。陸委會主委邱太三30日進一步指出，江蘇昆山的媽祖最近才來過台灣，申請單位都很清楚知道申請的流程、所需的文件。

邱太三30日上午出席國際研討會，並接受媒體採訪，對於湄洲媽祖廟、東山關帝廟申請來台還缺少哪些資料，邱太三表示，過去兩岸宗教交流非常頻繁，所以各相關申請單位都知道，要來的大概有幾個資料要補齊，「比如說要來的方式、要來的路線，要來的人員，以及要來的所謂「必要性」等。

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱太三提到，受理申請案的是內政部宗教司，會根據規定要求相關單位來進行補件，「我想申請的單位都很清楚。」

邱太三強調，事實上，昆山的媽祖最近才來台灣，所以申請單位都知道申請的流程、所需的文件及資料，或者是該注意的事項，「我想各申請單位都很清楚，這個就由內政部宗教司會做相關審核。」

據了解，邱太三提及的昆山媽祖，是10月份曾來台的昆山慧聚天后宮媽祖，該廟主要為台商捐贈建成，背景與湄洲媽祖廟、東山關帝廟較為不同。

▼昆山慧聚天后宮「昆山媽遊台灣」，造訪了北中南多間媽祖廟。（圖／翻攝昆山慧聚天后宮）

陸委會29日否認「駁回」兩廟人員的來台案，稱所謂「駁回」是惡意假訊息，並強調相關案件一直都由主管機關依程序處理中，「目前申請資料多有疏誤，應備資格文件不齊，主管機關前已數次函請邀請單位說明，迄今主管機關還在等待邀請單位的補正資料。」

陸委會還說，政府正面看待各種兩岸交流能健康有序進行，其中也包括兩岸宗教交流，台灣重視宗教自由與民間信仰的多元及開放，歡迎宗教交流，這也是台灣宗教信仰自由的價值。」

福建莆田湄洲媽祖祖廟董事會28日發出聲明稱，「民進黨以所謂不具『必要性、急迫性和不可替代性』，為由百般刁難，粗暴阻攔，致使此次媽祖金身赴台巡安無法成行。」

福建漳州東山關帝廟也發出聲明表示，「民進黨罔顧民意，對有關申請置之不理，無任何理由地粗暴拒絕了東山關帝廟關帝金身赴台巡安，惡意設卡設障。」