一見鍾情女高中生「鎖廁所30秒」　噁男當街強吻下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義黃姓男子對女高中生小花（化名）一見鍾情，竟在2022年3、4月間將人鎖在超商廁所30秒，接著連續10個月在校車上下車地點埋伏，甚至當眾露鳥、強吻、襲臀小花。嘉義地院法官日前審理此案，並依強制猥褻、跟蹤騷擾等罪，判處黃男拘役80日，得易科罰金8萬元，另外不得易科罰金的部分，應執行刑期為1年。

▲黃男對小花一見鍾情，竟當街強吻猥褻。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，黃男與小花互不相識，只是偶然間相遇，他對小花一見鍾情，竟在2022年3、4月間先是尾隨對方進入超商廁所，強行將人鎖在廁所裡大約30秒；接著，他又在2022年6月1日至2023年4月26日之間，以每周3、4次的頻率前往校車上下車地點埋伏，尾隨小花返家，但每次都半路就自行離開。

更誇張的是，有一次黃男看見小花坐在超商內吃東西，竟當眾隔著玻璃露鳥，之後又做出當街熊抱、襲臀、強吻、拉扯衣褲等舉動，猥褻得逞。

嘉義地院法官認為，黃男明知小花尚未滿18歲，僅因一見鍾情就對小花做出鎖門、跟蹤行為，之後還變本加厲露鳥、猥褻，顯然極不尊重他人的性自主決定權，也對小花造成身心難以弭平的傷痛，因此依成年人故意對少年犯強制罪、跟蹤騷擾罪、公然猥褻罪、強制猥褻罪分別判刑，合併應執行拘役80日，得易科罰金8萬，不得易科罰金的部分，應執行刑期為1年，全案仍可上訴。

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