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社會 社會焦點 保障人權

女董抓包丈夫珍藏13部性愛片　火辣主角竟是多年閨蜜

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義黃姓人妻自己開公司，事業有成，原本以為家庭生活也同樣幸福美滿，沒想到竟在今年4月間意外發現吳姓丈夫的手機裡藏有13部性愛影片，且穿著性感的女主角是已經認識多年的閨蜜A。嘉義地院法官審理後，判吳男應賠償黃女40萬元較為適當。

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲黃女發現丈夫珍藏的性愛影片女主角竟是自己閨蜜。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

黃女在判決書中主張，她與A女是結識多年的朋友，平時雙方家庭成員往來密切，A女也知道她和吳男是夫妻關係，沒想到今年4月29日在使用丈夫的手機時，無意間發現手機裡存有13部性愛影片，影片中，A女穿著黑色內衣、細肩帶上衣、制服、洋裝等服裝，與丈夫發生性行為或進行口交，讓她大受打擊。

黃女仔細比對影片，認為A女與吳男至少發生過9次性行為，事情曝光之後，A女與她達成和解，丈夫則沒有，因此決定對丈夫提告求償100萬元。

吳男經過法院合法通知並未到庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。嘉義地院法官認為，吳男未到庭辯論，也沒有提出書狀爭執，依法視為自認黃女主張為事實，他確實曾與A女發生多次性行為。

法官接著表示，吳男的行為侵害到黃女基於配偶關係，對於婚姻共同生活應享有圓滿安全及幸福的人格身分法益，且情節重大，考量到黃女自己開公司、月收入10萬元，吳男則是某工程行負責人、擁有土地，最終判吳男應賠償黃女40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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