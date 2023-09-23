抓包老婆偷吃姊夫「5分鐘整個軟腿」　尪見偷心對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義林姓人夫指控妻子外遇蕭姓姊夫，兩人不僅互傳「昨天飛輪5分鐘就受不了了，整個軟腿」、「只跟你運動」、「你的心全部都在我這了」、「都被我偷了」等曖昧對話，還曾在桌下磨蹭腿部，憤而決定對姊夫提告求償100萬元。雖然蕭男辯稱只是在開玩笑，但並未獲得嘉義地院法官採信，日前被判應賠償林男25萬元。

▲林男指控妻子與姊夫發生婚外情。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

林男在判決書中主張，和妻子已經結婚5年，今年7月26日下午為了協助家人使用平板電腦，透過妻子的手機操作設定網路熱點，沒想到竟然跳出姊夫傳來的訊息，內容極為曖昧，這才驚覺自己可能被戴綠帽，兩人先前互傳的訊息包含「昨天飛輪5分鐘就受不了了，整個軟腿」、「只跟你運動」、「你的心全部都在我這了」、「都被我偷了」、「你想要我怎麼負責，你說」等等。

林男接著指出，更讓他無法接受的是，他們曾在姊夫家打麻將，姊夫竟然在麻將桌底下用腳磨蹭妻子的腳吃豆腐，這部分有照片為證，他質疑妻子與姊夫早已發生過性行為，憤而決定提告求償100萬元。

蕭男則辯稱，他和林妻聊天的內容僅到互相關心的程度，林男提供的截圖證據只是片段，並非全部，照片和對話內容都是在開玩笑，當時大家一起烤肉喝酒，現場也有其他人在場。

不過，嘉義地院法官認為，蕭男對於上述對話內容、磨腳照片皆未否認，僅強調是在開玩笑，但兩人確實互動親密，已經逾越親友之間一般社交行為往來的範疇，足以破壞林男的婚姻生活圓滿及幸福，且情節重大，林男依法提告求償並無不妥，考量到雙方的身分地位、經濟收入等因素，最終判蕭男應賠償25萬元較為適當，全案仍可上訴。