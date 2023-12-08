花50萬只給付3704元！名醫鄭丞傑在美急診驚呼「還好有旅平險」

▲鄭丞傑醫師。（圖／翻攝自Facebook／鄭丞傑教授/醫師）



文／今周刊

婦產科名醫、台北秀傳醫院院長鄭丞傑6月底去阿拉斯加旅遊，滑雪時意外摔倒，在醫院檢查6小時，甚至與醫師只有交談6分鐘，帳單金額卻高達50萬。鄭丞傑12/6曝光健保給付結果共「3704元」，他表示，許多人以為在國外的醫療支出，回國之後健保會全額給付，不禁感嘆「想得美啊，像美國那種天價的醫療費用，健保不被吃垮才怪！」

台灣的醫療資源和健保體制享譽國際，也讓許多久居在台的外國人都稱讚不已，但到底在美國看醫生有多貴呢？婦產科名醫鄭丞傑日前分享，6月底去阿拉斯加旅遊，滑雪時意外摔倒，掛急診檢查發現肋骨斷了兩根，在急診室躺了6小時，期間做了抽血、驗尿和電腦斷層掃描幾項檢查，並和醫生交談6分鐘，最後竟收到台幣41.5萬的天價帳單，這還是院方主動打折的結果，其後加上補寄的影像判讀費，加起來將近50萬元。

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鄭丞傑當時表示，「台灣人實在太幸福了」，擁有全世界羨慕的全民健康保險，應該要好好珍惜不浪費不濫用，政府應該加強醫療保健的投資，大家也應該要接受適度調高保費，才能讓健保制度可長可久。

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鄭丞傑近日也公布先前申請的海外健保給付費用，果然如他所料「3704元」，他表示，許多人以為在國外的醫療支出，回國之後健保會全額給付「想得美啊，像美國那種天價的醫療費用，健保不被吃垮才怪」。

鄭丞傑表示，雖然健保只給付3704元，但是商業保險根據健保給付，就會給理賠不足的金額，他也表示，幸好在機場有投保旅行平安險150萬元以下全額理賠，這次嚇到了，9月再出國的時候，乾脆直接投保全年的旅遊平安險。

▲鄭丞傑教授/醫師臉書。

來來來 大家關心的國外醫療支出的台灣健保醫療給付來了 我六月間在阿拉斯加滑雪肋骨骨折急診50多萬台幣開銷（後來折扣優惠變成415,000 但是影像醫學科醫師又來一張帳單 電腦斷層判讀費用60,000多元... 由鄭丞傑教授/醫師發佈於 2023年12月6日 星期三

國外看醫生，健保有給付？

事實上，根據健保署官網，若在國外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，可於門、急診治療當日或出院日起6個月內，檢附自墊醫療費用核退申請書及相關資料，郵寄或親送至投保單位所在地的健保署分區業務組申請核退自墊醫療費用。

健保署表示，核退金額是採審查後「核實」支付，以前一季支付國內特約醫院及診所之平均費用為上限，如以2019年10至12月為例，核退金額上限，門診每次971元、急診每次2937元、住院每日5271元，國人出國至醫療費用相對較高的國家，可能無法全額核退，建議民眾加買海外突發疾病醫療險等以補其不足。

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