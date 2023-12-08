陳佩琪今晚赴大巨蛋看球賽！　爆料柯文哲轟：竟有這種行政院長

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北大巨蛋歷時超過30年竣工，民眾黨總統參選人柯文哲妻子陳佩琪8日透過臉書發文表示，大巨蛋開募了，從最近的新聞得知，大巨蛋總共被卡了1年10個月之久，今早出門前，她有跟柯文哲說晚上要去大巨蛋看球，而柯文哲則感慨地說，當時中央的目標就是「柯文哲在任就不給他過」，痛批「我們竟然有這種行政院長和內政部長。」

陳佩琪今日在臉書發文指出，也不知道自己是什麼時候開始喜歡棒球的，只記得小時候爸爸常帶著全家看球賽，那時都看電視轉播，起初連平飛球接殺和落地再接變成安打都搞不清楚，不過久而久之，規則都搞懂了，也越看越入迷，連投手犯規都抓得到，有時還可以當起評論員來。來台北後，假期有空也會去天母和新莊球場親身體驗加油聲的震撼，最近一次則是跑去台中洲際棒球場，看最喜歡的彭政閔引退賽。

「我喜歡棒球，今晚要去大巨蛋看球賽。」陳佩琪表示，說到大巨蛋，讓她想到一件事，約去年十月初和柯文哲應文化局的邀請，在市長任內做最後一次的服裝走秀，這次是在北藝中心舉行，也是她第一次到那裏，我們被引導到二樓的貴賓席看秀展，不一會兒，有幕僚緊挨著市長的耳邊說話，不久柯文哲臉色大變，很少看到他這麼生氣的，他站在階梯上大吼一聲「我明年一定要打敗他們，他們這群人太可惡了。」

陳佩琪說，她當下看看四周，還好沒記者跟上來，當時也不知道他在氣什麼，連忙拉拉他衣角，示意他別再講了，萬一又被記者聽到，不轟死他才怪。一會兒，柯文哲秀沒看完就先離開，幕僚才說是大巨蛋防火逃生計畫又被中央卡住，才惹得他如此生氣。

陳佩琪透露，大巨蛋開募了，從最近的新聞得知總共被卡了1年10個月之久，今早先生出門前，她有跟他說晚上要去大巨蛋看球，而柯文哲則感慨地說，當時中央的目標就是「柯文哲在任就不給他過」，痛批「我們竟然有這種行政院長和內政部長。」