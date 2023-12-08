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社會 社會焦點 保障人權

貨車載玻璃鬆脫掉落碎滿地　南警秒變清潔員拿掃把清理維安

▲二分局博愛所警員吳嘉榮、洪宇宏等2員，巡邏發現道路上有大批破碎玻璃，嚴重影響往來用路人通行安全，立即實施交通管制，並向商家借掃帚清理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲二分局博愛所警員吳嘉榮、洪宇宏等2員，巡邏發現道路上有大批破碎玻璃，嚴重影響往來用路人通行安全，立即實施交通管制，並向商家借掃帚清理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

許多民眾8日上午10時許經過台南市中西區民權路1段38號前路口時，突然看見2名警察拿著掃帚清掃道路，都好奇停下來佇足觀看，原來是有1部貨車車上的玻璃鬆脫掉落碎滿地，員警發現恐危及用路人及民眾安全，向店家借掃帚立即清理，並通保局協助清除完成。

▲二分局博愛所警員吳嘉榮、洪宇宏等2員，巡邏發現道路上有大批破碎玻璃，嚴重影響往來用路人通行安全，立即實施交通管制，並向商家借掃帚清理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警二分局指出，二分局博愛所警員吳嘉榮、洪宇宏等2員，早上巡邏勤務中，行經民權路段突然發現道路上有大批破碎玻璃，嚴重影響往來用路人通行安全。惟恐經過民眾不慎摔倒受傷，急忙停下來實施交通管制，並向周邊商家借來掃帚，初步清掃玻璃並以報紙妥適包覆，後續也聯絡環保局人員到場再清潔道路完畢。看到的民眾知道原因後，也為員警積極保護市民安全，紛紛稱讚比好！

▲二分局博愛所警員吳嘉榮、洪宇宏等2員，巡邏發現道路上有大批破碎玻璃，嚴重影響往來用路人通行安全，立即實施交通管制，並向商家借掃帚清理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二分局員警立即調閱民宅監視器，發現是54歲謝姓男子駕駛自小貨車，疑因車上載運玻璃未緊縛牢靠，以至車上玻璃鬆脫掉落而不自知。幸有員警立即發現處置，否則如造成其他過往人車受損傷，也將負起賠償及法律責任。

謝姓駕駛後續經員警通知到場，也依道交條例第30條舉發開罰，將處新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

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關鍵字：

貨車玻璃南警清掃

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