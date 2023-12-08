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嘉義果粉超幸運！買iPhone 15抽中120萬環遊世界旅行

▲台灣大果粉抽中120萬環球旅行。（圖／台灣大）

▲台灣大果粉抽中120萬環球旅行。（圖／台灣大）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣大哥大今年9月22日推出iPhone 15 購機活動，凡於11月30日前申辦iPhone 15指定專案，即可抽總價值300萬元豪禮，台灣大於11月7日及12月7日，分兩批次共抽出15位幸運得主。最大獎市價約120萬元「環遊世界五大洲豪華套裝雙人遊」，獎落嘉義市嘉義文化直營門市。

市價超過12萬元「台鐵鳴日號觀光列車雙人遊」則抽出14位得獎者，享五星豪華鐵道旅遊。台灣大將在官網公布得獎名單，並以專人聯絡、簡訊通知中獎者，且驗證獲獎用戶門號身份，避免詐騙集團趁虛而入。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大連兩年推出市價破百萬的抽獎活動，去年贈送特斯拉、宏佳騰智慧電車，今年則讓果粉有機會1人中獎，2人同行，環遊世界5大洲。此外，結合ESG趨勢，除了選擇台鐵「鳴日號」旅遊當作抽獎禮，讓果粉以環保方式，全台走透透，留下美好回憶，也鼓勵用戶延長手機使用生命，提供最高34,000元的iPhone舊機折抵優惠。

台灣大開賣iPhone 15系列以來成果斐然，選搭月租1,399元以上高資費者占比較前一代提升，再加上獨門方案助攻，有效推動用戶升轉5G。iPhone 15系列銷量創下5G開台3年半以來同期新高，其中iPhone 15及iPhone 15 Plus銷量年成長超過3成。

喜獲iPhone 15「最i果粉 5GO送」的15位用戶，將可從2024年1月起兌換並使用票券。環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊，1人中獎、2人同行，攜伴遨遊美洲、亞洲、澳洲、非洲、歐洲5大洲，包括日本、韓國、泰國、澳洲、土耳其、埃及、美國、義大利、法國共9大國；不論是到埃及看金字塔、土耳其搭熱氣球、法國走訪羅浮宮、義大利威尼斯遊船等，環遊世界套裝行程完整享受。

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