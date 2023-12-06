iPhone 15多型號下跌超3000元　通路曝兩大關鍵原因

▲iPhone 15、iPhone 15 Pro多型號價格下降。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

年末換機潮來臨，想趁年底促銷折扣多時入手新機嗎？傑昇通信統計11月手機銷售價格，公佈十一月降價手機最新排名，本月單機降幅在2%~15%不等，累積整體總降幅範圍則在6%~42%之間；傑昇通信分析，本月受惠雙11、感恩節及黑色星期五折扣促銷，不僅iPhone 15系列連番降，連剛上市的新機也出現折扣，本月降價金額逾2千元的降價冠軍是iPhone 15 Pro（128GB），上市至今總降價金額破萬元的是三星Galaxy S23+（8G+512G）。

十一月降價榜以蘋果iPhone 15系列占10席最多，熱銷機型也榜上有名，像是本月降價冠軍iPhone 15 Pro（128GB）降最多2,100元，而第二名iPhone 15（512GB）則是榜上總降價最多4,410元的iPhone新機，整體平均也有3%的降幅；自從iPhone 15系列開賣後，短短兩個月全系列暴跌一直倍受關注，傑昇通信表示，隨著供貨逐漸穩定，又遇上年末換機潮，電商及實體通路檔期促銷力道大，價格波動也相對明顯。

進一步比對10月降價榜機單機，尚有iPhone 14 Pro系列機型在榜上，直至本月降價榜上機型已全數由iPhone 15系列新機霸榜，觀察傑昇通信門市銷售狀況來看，雖然貨量齊全，但果粉偏愛的原色及白色經常被買空，尤其高儲存容量的庫存水位偏低，再配貨後平均交機時間也在2天左右；傑昇通信認為，現階段對消費者而言，能夠直接入手現貨，且價格還比蘋果官網售價降1成左右的iPhone 15系列才是首要。

▲2023年傑昇通信門市11月手機降價榜。（圖／傑昇通信）

Galaxy S24系列新機即將問世的三星，還在市面上的前代機型也開始有甜甜價，傑昇通信指出，十一月降價榜上唯一的旗艦Galaxy S23+（8GB+512GB），累積總降價金額就高達12,110元，總降幅超過三成，此時入手旗艦機正是時候；而十一月降價榜總降幅42%最多的vivo V27（8GB+256GB），也降價7,200元，換算下來也是萬元內可入手，建議民眾可趁通路打折買起來。

十一月降價榜上另一款單月降幅多達15%的單機，是以性價比取勝的小米13 Lite，由於在今年春天上市，至今已屆產品周期，通路空機價格不到九千相當划算；傑昇通信發現，連OPPO剛上市的新機A79，兩款容量也有千元的降價，若非適逢雙十一、黑五促銷加持，以及年底新機湧入，舊機價格調整，才得以加速去化，接下來還有雙12及耶誕年終促銷檔期等優惠利多，可望再帶動一波換機潮。