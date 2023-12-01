年末折扣開跑！iPhone 15 Pro限時購機再省3400元

▲iPhone 15、iPhone 15 Pro年末優惠出爐。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

正式進入年末消費旺季，各大電商及實體通路力拼年終，無不大放折扣優惠，傑昇通信也宣布，即日起至12月3日期間，iPhone 15、iPhone 15 Pro天天降價，iPhone 15 Pro（256GB）直降3,410的優惠回饋果粉，還有三星賣最好的Galaxy A54下殺64折，12月起購機再抽蘋果iPhone 15系列、vivo V21、小米11T等多重好禮。

傑昇通信表示，Q4向來是年終購物旺季，繼雙11檔期過後，雙12也接續登場，首先祭出蘋果iPhone大降價，原價33,400元的iPhone 15（256GB），最高折抵3,710元，換算下來最低89折。iPhone 15 Pro（256GB），全台現貨供應，購機再折3,410元。

三星Galaxy A54，購買指定規格容量6GB/128GB下殺64折，不到萬元；另一款5G版本的紅米12，擁有同級中最大的6.79吋螢幕，處理器版本用上高通S4 Gen 2處理器，電池容量則為5,000mAh，支援18W快速充電，不到6,000元入手。

主打在影像與性能等方面升級的OPPO Reno10 Pro，具備3,200 萬畫素的自動對焦前鏡頭，支援臉部辨識功能，採用80W SUPERVOOC超級閃充，下殺11,790元，現賺6,200元；華碩Zenfone 9（8GB/128GB），指定午夜黑再便宜6千元，只要13,990元，刷卡再享12期分期0利率。