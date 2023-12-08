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通路年底促銷開跑　安卓旗艦現省八千、iPhone 15再跌3500元

▲ iPhone 15（128GB）88折。（圖／傑昇通信）

▲ iPhone 15（128GB）88折。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

年底手想響汰舊換新，雙12購物節開跑，傑昇通信也推出各大品牌熱銷手機特殺折扣，即日起至12月10日止，最新的iPhone 15系列也是這波促銷重點之一，包含iPhone 15（128GB）下殺88折、Sony Xperia 1 V最高現折8,000元。

傑昇通信表示，雙12搭配聖誕節的重頭戲，各大通路無不卯足全力釋出優惠吸客惠，可望催出年末換機潮；尤其是備受矚目的蘋果iPhone 15系列無疑是果粉關注重點，像是iPhone 15（128GB），雙12優惠期間下殺88折，現省3,510元、超夯單機iPhone 15 Pro（128GB）結帳立即折抵3,310元、連同前代iPhone 13（128GB）只賣19,390元，都在這波優惠中回饋果粉。

傑昇通信雙12優惠不斷電，特別釋出千元新機，12月上市的大螢幕入門機紅米13C，配備6.74吋螢幕，還有TÜV低藍光以及無頻閃認證，具有5,000mAh大容量電池，支援18W 快充，雙12活動期間，購買指定規格容量4GB/128GB，不僅只要3,990元，回原廠登錄再送22.5W充電器；另一款有億級畫素主鏡頭、3倍單鏡無損變焦的超高CP值入門機realme 11，下殺6,790元，精打細算的換機族群，可要把握年末最後折扣季省錢入手。

喜歡拍照的消費者，可以考慮是相機也是手機的拍照旗艦Sony Xperia 1 V，採用5,000mAh電池，正常使用續航一天不是問題，雙12期間傑昇通信祭出門市回饋價，購買規格容量12GB/512GB現折8千。

人像手機OPPO Reno10 Pro+，是今年Reno10系列當中最高階定位的機種，採用5,000畫素三鏡頭相機，其中的潛望式望遠鏡頭甚至採用大尺寸感光元件，傑昇通信也有雙12甜甜價，只要18,890元，現賺6,100元。

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