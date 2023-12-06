外媒評選 2023年最佳手機　這支「不出意外」獲選

▲iPhone 15 。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

2023年即將走入尾聲，今年各家手機廠牌也推出了不少新機，到底哪台手機才是「年度最強」手機？外媒Phonearena也盤點年度特色手機，不出意外的iPhone 15 Pro Max獲得年度最佳手機的評價。

報導中指出，這款新iPhone仍然擁有大螢幕，但重量更輕，邊框更薄，整體尺寸也更小。且在鏡頭上，搭載新的 5X 四棱鏡相機，影像穩定性和人像拍攝能力令人印象深刻。電池續航時間仍然是智慧型手機中最好的之一，且終於改用 USB-C 連接。

蘋果也繼續致力於iOS 開發並完善介面，此劇也有助於蘋果建立智慧手錶、無線耳機、筆記型電腦的完整生態系統。

外媒認為，蘋果在性能和速度方面繼續引領行業，擁有最友好介面和最快的相機，且提供了大尺寸和小尺寸的旗艦產品。雖然缺乏令人興奮的新功能，且充電有點慢，沒有潛望式變焦攝像頭，沒有手寫筆，且價格昂貴，但它仍然是行業的主導力量。

除此之外，蘋果iPhone 15獲評「最佳小手機」，Google Pixel 7a被評為「最佳CP值手機」，華碩ROG Phone 7系列獲選「最佳遊戲手機」。「最佳設計獎」則為Nothing Phone (2)，「最佳小摺疊手機」是Motorola Razr Plus (2023)，「最佳大摺疊手機」是OnePlus Open。