抽iPhone 15 Pro Max！　中華電信推光纖上網、門號年末優惠

▲中華電信網路門市年終促銷。（圖／中華電信）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信網路門市今宣布推出歲末大促，即日起至明年1月1日，申請行動、寬頻及MOD等指定方案即享獨家贈禮、Hami Point等加碼，雙週再抽出iPhone 15 Pro Max、Hami Point 12,222點等豪禮。

此外，雙12期間再享限時優惠，12日至21日申請國際漫遊、儲值預付卡、Hami Video指定方案或上網資安等加值服務，天天抽foodpanda千元美食金。

即日起於網路門市申請精采5G月繳1,399元以上方案，搭配Android指定機型享購機折價1,111元及Google One 100GB 12個月免月租。申請精采5G指定方案搭配高島愛舒服小沙發按摩即送餐盤八件組伊萊克斯空氣清淨機送原廠濾網等優惠，申請上述方案再抽iPhone 15 Pro。

新申請、升速HiNet光世代100M以上指定方案，加碼最高累計贈送Hami Point 900點，還有機會帶走Apple Watch Series 9。新申請MOD家速方案2.0，且符合新租HiNet光世代搭配新租MOD+自選餐+影劇館+，最高加碼贈Hami Point 2,100點，再抽限量999元MOD看片金。