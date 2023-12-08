中國學者悼念季辛吉：帶來中國改革開放時代

▲美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社台北8日電

紐約時報中文網7日刊登中國清華大學經濟管理學院教授李稻葵悼念美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的文章說，在季辛吉的策劃下，美國的主動接觸催動中國數十年的複雜政治變革，帶來一個改革開放的時代。

紐約時報刊登中國知名經濟學者李稻葵文章「季辛吉對中國的認知是正確的，至今如是」。

李稻葵在文中首先描繪1972年的中國，在一個貧困的鄉村，一位老師在課堂上問：「美國總統尼克森和他的顧問季辛吉博士要來中國了。我們該怎麼做？」

李稻葵寫下：「當時我八歲，是個好學生，我剛剛做完作業——將無處不在的政治口號『打倒美帝！打倒蘇修！毛主席萬歲！』抄寫50遍。於是我不假思索地給出了回答：『把他們抓起來，因為他們是我們的敵人。』」

李稻葵說，幾年後，「我才意識到自己大錯特錯」，並指在季辛吉（Henry Kissinger）的策劃下，美國的主動接觸催動中國數十年的複雜政治變革，帶來一個改革開放的時代，最終令8億人民擺脫貧困，讓更多人打開了自身的眼界與思想。

文章說，這對成千上萬的年輕學生產生巨大影響。在季辛吉訪問中國5年後，中國重新開放實際已關閉10年的大學，憑藉著苦讀與運氣，自身得以進入大學讀書，後來又去了美國讀博士。

李稻葵表示：「這對一個不久前還在抄寫黨的宣傳口號的學童來說，是何其不可思議的變化。我在那一天學到了什麼？很簡單，別被政治口號蒙蔽。」

李稻葵指出，在當今的政治人物與思想領域中，他想不到還有誰能像季辛吉一樣，對一個異邦產生如此重大而積極的影響。他也相信季辛吉對中國的看法是正確的。

他指出，季辛吉的對中策略可以得到3個重要教訓。首先，中國不會對美國構成重大威脅，這是中國的地緣政治處境所決定的。與中國接壤的國家有14個。這其中有幾個國家可以視為中國的忠誠朋友？在應付了這些鄰國後，中國還能剩下多少精力去管理全球事務？相比之下，美國只有兩個鄰國。

其次，誰也無法從外部改變中國，因其體量與歷史決定這是不可能的。「你可以和中國合作，幫助它的領導人發動對本國的改革，但你永遠無法從外部去改變它」，除非是通過來自內部的力量，否則推動中國的改變是不可能的，只會適得其反。

最後，美國必須將中國作為平等的合作夥伴，以應對包括核不擴散、氣候變化、人工智慧的妥善治理和可持續發展在內的全球挑戰。

李稻葵直言，近年許多美國政治領導人開始反對季辛吉的策略。美國外交政策也因此對中國採取越來越強硬的姿態，「這是非常不幸的」。

他也認為，季辛吉是納粹統治下的難民，對美國有著堅定不移的忠誠，季辛吉的戰略是從美國利益出發的。

李稻葵最後說，在季辛吉去世之際回顧他的中國觀，對今天的美國政治家們應該是一種不錯的練習。「季辛吉先生對中國的認知是正確的，至今如是」。