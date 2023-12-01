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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平悼季辛吉　稱他改變世界將永被中國人銘記

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）與中國國家主席習近平會晤。（圖／翻攝自新華網）

▲季辛吉今年還訪中與習近平會晤。（圖／翻攝自新華網）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，大陸國家主席習近平11月30日，就美國前國務卿亨利·季辛吉（Henry Kissinger）逝世向美國總統拜登致唁電。他稱，季辛吉改變了世界，中方願和美方一起推動兩國關係健康穩定發展。

報導稱，習近平代表中國政府和中國人民，並以個人的名義，對季辛吉博士逝世表示深切的哀悼，向其家人表示誠摯的慰問。

習近平在唁電中表示，季辛吉博士是世界著名戰略家，也是中國人民的老朋友和好朋友。半個世紀前，他以卓越的戰略眼光，為中美關係正常化作出了歷史性貢獻，既造福了兩國，也改變了世界。他把推動中美關係發展、增進兩國人民友誼作為畢生追求。

習近平强調，季辛吉的名字將永遠和中美關係聯繫在一起。季辛吉博士將永遠被中國人民銘記和懷念。中方願同美方一道，將中美人民友好事業傳承下去，推動中美關係健康穩定發展，造福兩國人民，為世界的和平與發展作出應有貢獻。

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）於當地時間11月29日逝世，享嵩壽100歲。被認為是「中國人民好朋友」的季辛吉在1970年代擔任美國國安顧問、國務卿等要職，他在1971年秘密訪華，一手促成1972年時任美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問中國大陸的「破冰之旅」，成為建立中美關係的重要基石。今年滿百歲後，他還在7月19日以私人身分訪問中國，在北京與習近平會見。

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