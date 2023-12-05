王毅弔唁「中國人民老朋友」季辛吉　籲中美關係保持穩定

▲季辛吉（左）和王毅（右）過去的合照。（圖／翻攝自大陸外交部網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）29日逝世，享嵩壽100歲。中共中央外辦主任、中國大陸外交部長王毅今（5）日前往美國駐華使館弔唁，強調季辛吉是「中國人民的老朋友」，為中美關係正常化做出歷史性貢獻，中國人民將永遠銘記。

據大陸外交部網站訊息，王毅在在弔唁簿上題詞，對季辛吉博士逝世表示深切哀悼。王毅表示，時間已經並將繼續證明，季辛吉博士當年同中國領導人做出的政治決斷符合兩國人民的根本利益，符合時代發展的潮流，符合國際社會的期待。

王毅指出，多年來，季辛吉博士始終客觀友善看待中國的發展，堅信中美兩個大國應該也必須和平共處，善於從中美的不同中找到共同點和合作機遇，體現了作為外交家、戰略家和政治家的遠見卓識。

王毅強調，中國國家主席習近平和美國總統拜登在舊金山成功會晤，就中美關係戰略性、全局性、根本性問題深入溝通並達成一系列重要共識，有利於兩國關係朝著健康、穩定、可持續方向改善發展。

王毅最後說，雙方應將兩國元首達成的共識落到實處；希望美方同中方相向而行，多做有利於增進瞭解和加強合作的事情，以實際行動維護中美關係的穩定和改善勢頭。

實際上，季辛吉被中國大陸視為對中美關係起到重要作用的人，今年7月已經百歲高齡的他，仍親身訪華與習近平會面，並獲得高規格接待。季辛吉逝世後，習近平向拜登致唁電稱，季辛吉改變了世界，中方願和美方一起推動兩國關係健康穩定發展。