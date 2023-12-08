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超萌專屬禮曝光！迎接「橘色惡魔」　承億酒店送台味⋯沒有珍奶

▲承億酒店為「橘色惡魔」精心準備的禮物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲承億酒店為「橘色惡魔」精心準備的禮物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

風靡全球的日本橘色炫風倒數再次來台！有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部闊別一年將再次抵台，停留高雄期間將下榻「全台最美飯店冠軍-高雄承億酒店」，為了迎接這批貴賓，承億酒店除了準備高雄在地小吃之外，還另外準備了一份「個人專屬」小禮物，現在搶先曝光。

▲▼橘色惡魔！日本京都橘高校吹奏樂部去年來台參與國慶大獲好評，今年返台首發表演將在12/10於高雄登場。（圖／總統府提供）

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▲橘高校去年來台參與國慶大獲好評，今年在台首發表演將在12/10於高雄登場。（圖／總統府提供）

「橘色惡魔」來到高雄的首場表演是在10日下午3點的夢時代廣場，另外一場就是11日早上09:00的高雄承億酒店一樓戶外廣場舉行公開快閃表演，承億酒店總經理戴淑玲表示：「十分期待迎接日本小貴賓們的到來，承億酒店除了準備高雄在地知名小籠包、蘿蔔糕、旗山香蕉、燕巢芭樂、各式台味小吃及驚喜禮物之外，也期待介紹承億酒店知名的高空無邊際泳池風景、獨立書店給日本橘高校，讓日本小貴賓不僅能賞覽高雄亞洲新灣區的美麗夜景更能感受台灣的人情味款待」。

▲承億酒店為「橘色惡魔」精心準備的禮物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲承億酒店為「橘色惡魔」精心準備的禮物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

所以這次橘高校入住承億酒店，承億酒店除了精心準備飯店內豐富的自助式早餐之外，更額外精選了在地水果與台式早點款待學生。像是高雄排隊名店興隆居的湯包、燒餅油條等必點餐食，台式香煎蘿蔔糕、牛肉湯也非常受到學生喜愛。為了讓橘高校能在快閃表演前順利享用早餐，承億酒店也特別規劃專屬早餐餐廳讓橘高校在包場餐廳內不受打擾地輕鬆用餐，可謂安全、服務做到極致！

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」曾來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

另外承億酒店更準備繡有每一位橘高校表演者學生姓名的飯店吉祥物娃娃，期待給日本高中生驚喜，屆時也將會讓日本橘高校體驗「承億集團慢遞明信片」，期待一年之後收到來自台灣高雄的明信片，並再次回台灣旅行。承億集團吉祥物「憨吉」為夢想實踐員的化身，台灣每一間承億集團的飯店大門口都可以看到牠的身影，作為讓旅客投遞慢遞明信片的郵筒，圓潤可愛的外型與憨厚的笑容，是迎接旅人抵達的最佳接待員，為了讓橘色惡魔高中生們有個驚喜之禮，承億酒店總經理戴淑玲特別安排讓每一隻吉祥物娃娃都繡上本次橘高校表演團隊共104人的姓名，讓日本小貴賓們提早拿到聖誕節禮物！

承億酒店表示，作為本次日本橘色惡魔南下台灣下榻的飯店及快閃表演第一站，承億酒店全面做好準備，期待以台灣的熱情來感動來自日本的可愛青春貴賓！

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