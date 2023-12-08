侯友宜「低利、免頭款」購屋政策　黃珊珊酸：侯先調降文大套房租金！

▲國民總統參選人侯友宜公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策 。（圖／記者許靖騏攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8日）公布青年購屋政策，政策忠旨在於以「低利、免頭期款」等手段，減輕青年首次購屋的壓力，然而，政策公布不久立即引來熱議。民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊在臉書開酸，「侯友宜應該先調降自己在文化大學旁邊那棟學生套房的租金才對吧！」

侯友宜今日親上火線公布青年購屋政策「555方案」，政策內容提到，未來只要符合5個條件，青年購屋貸款即可全額貸、免頭期款，還補貼利息0.5 ％。

然而，此「555方案」的5項條件在於，第一、青年要符合40歲以下，信用無重大瑕疵者；第二、排富；第三、限首購；第四、轉售限制（閉鎖期最高十年）；第五、一生一次，可享有該政策。

侯友宜接著指出，「555方案」就是，1500萬額度內最高可全額貸款，免頭期款；利息補貼0.5%（政府＋金融機構）；5年後利息由公股銀行減半碼（0.125%）計算；利息優惠5年。

若以上述的政策內容來看，侯友宜試算，青年購買1500萬的房子，月付大約1.9萬就可以了，並希望能透過這政策，減緩青年購屋壓力。

不料，黃珊珊隨後在臉書提到侯友宜在文化大學附近的學生套房，並開酸，「侯友宜應該要先調降在文化大學旁變那棟學生套房的租金，才對吧！「該學生套房今年已經漲到1.6萬」。

▼民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊。（圖／記者許靖騏攝）