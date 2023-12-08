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台東縣公私協力打造全方位照護　歲末啟動幸福安康獨老關懷服務

▲縣府於7日在社會處大禮堂舉辦「獨居老人幸福安康關懷活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣府於7日在社會處大禮堂舉辦「獨居老人幸福安康關懷活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣高齡獨居比率高，長輩能夠以最舒心的模式在社區生活，不因為獨居而感到無人照顧或生活上的困擾，是多數長輩對理想生活的想像與盼望，因此，台東縣政府推動「獨居老人分級關懷訪視、智能守護緊急救援服務、高（低）溫關懷專案、居家亮晶晶計畫」等多項創新福利服務，縣府於7日在社會處大禮堂舉辦「獨居老人幸福安康關懷活動」。

縣府社會處指出，居住於卑南鄉一名獨居老人李阿嬤，其住家周邊環境樹木林立，因年邁無人可以協助除草、砍樹，更不知道如何尋求資源，尤其每當遇到颱風來襲時更擔心樹木倒塌造成危害，阿嬤透過社區關懷據點表達訴求，據點更積極連結縣府居家亮晶晶計畫，協助解決阿嬤困擾，阿嬤高興的直呼終於不用擔心房子會垮掉了。

秘書長盧協昌提到，台東縣地域南北狹長，高齡長者要自行找到專業技術士並不容易，縣府為確保長者住家環境及水電使用安全，特擬定專業技工出任務等相關方案，結合台東電器裝修工會普查每戶的水電使用狀況及房屋狀況，進行修繕及清潔。縣府今年共計檢修167戶獨居老人家戶狀況，共計有107戶居住風險最高，多為家中插座積塵、電線外露且雜亂、使用多個延長線延伸、燈光昏暗等，由工會協助修繕，維護長者居住安全。

社會處長陳淑蘭表示，縣內推動多項福利服務及創新方案讓長輩快樂忘齡、居住安心、在地安老，達到「共生社區」的照顧策略。透過在地關懷服務，期待長者願意走出家戶、參與社區活動，強化與在地連結，增強社會支持，不僅主動服務拉近與長者距離，更能運用在地資源發掘與通報社區獨居之長者，讓獨老長輩不獨不孤單。

另外，並結合台灣新光保全、社福團體、勞工工會及社區關懷據點，落實智能照護系統維護長者居住安全以及加強關懷訪視，提供全面的智慧照護服務，讓長者能夠享有更高質量的生活，同時保持獨立和自主。經盤點全縣計有175餘人為中、高風險的居住型態，為關懷中、高危險獨居對象，社會處除了每月訪視並協助改善居家環境避免家中事故之餘，也希望借助智慧科技的救援服務、24小時監測，提防更多無法即時救援的意外狀況，落實改善長者居住環境。

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