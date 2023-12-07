台東旅宿業3年獲276張國際證書　持續推動國際友善旅宿首選城市

▲台東縣政府7日舉行授證典禮暨成果發表會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣推動特色旅宿國際認證邁入第3年，今年共有37家業者通過取得101張證書，其中，全台首創與高醫合作HFS健康照護旅宿認證，更有21家旅宿業者通過，縣府7日舉行授證典禮暨成果發表會。

今日授證典禮暨成果發表會由縣長饒慶鈴、法約爾國際認證機構董事長王孝慈、高雄市立小港醫院院長郭昭宏、台東縣旅館商業同業公會理事長高泉傑等親自頒發證書，勉勵縣內旅宿業者獲得殊榮。饒慶鈴提到，縣府自110年起推動特色旅宿認證計畫，111年更首推由高雄醫學大學、高雄市立小港醫院發展的HFS健康照護友善旅宿認證，課程由小港醫院專業醫護團隊為旅宿業同仁進行急救相關訓練、考核，並取得急救證照，建立令人安心的健康照護旅宿，其遠距醫療連線機制更是領先全台旅宿業。

縣府交通及觀光發展處說明，台東目前旅宿業共1558家，是全台旅宿業數量第3多的城市，自110年起推行至今共累計148家業者取得276張證書，包括ISQM國際服務品質認證92家、HFS健康照護友善職場(旅宿)認證49家、FTH友善鐵人旅宿認證82家、KLS親善Long_Stay旅宿認證50家及ISFE高齡親善環境認證3家，成果卓越。

今年，延續前2年優異成績，旅宿業者共37家業者取得101張證書，包括31家「ISQM國際服務品質認證」、28家「FTH友善鐵人旅宿認證」、20家「KLS親善Long Stay旅宿認證」、1家「ISFE高齡親善環境認證」及21家「HFS健康照護友善職場(旅宿)認證」等5項項目，明年將擴大至樂齡族群及寵物旅宿輔導，希望更多優秀旅宿業夥伴與縣府團隊共同深耕台東，