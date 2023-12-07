台東縣原住民文化創意產業聚落推多項展覽　引爆觀展熱潮

▲台東縣原住民文化創意產業聚落推出多項展覽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府自今年9月1日起在TTICC台東縣原住民文化創意產業聚落，盛大舉辦了一系列精彩紛呈的主題展覽，推出包括「2023台東原住民音樂人特展」、「部落大學:傳統、創新與未來成果展」以及「LIMA來造船成果展」等多項展覽，截至目前，共有近8,000人次蒞臨現場觀展。

縣長饒慶鈴提到，台東縣擁有多元的族群文化與特色，今年活動以傳統工藝、現代藝術、金曲音樂人及南島語族航海文化為主題，展現了台東豐富的生活內涵。其中，珍貴的海洋文化「LIMA來造船」展示了南島民族部落間的交流情形、航海經驗與造船技藝分享，以及阿美族竹筏與拼板船的田野調查成果和拼板船造船培訓課程的成果。展覽以實體展示和影像呈現，同時運用線上互動，深度展現每一個展品背後的故事。

課程班主任張也海．夏曼表示，這艘船的靈魂不僅是帶著良善的心，從山上帶到部落的船屋，更是透過學員和講師共同的努力，使這艘船順利下水。部落大學學員顏喬治也分享道，很需要自己實際去參與，實際參與之後你才會了解，原來我們所知道的都是課文上面講的。」這次的培訓課程不僅包括蘭嶼拼板船，還有阿美族的竹筏田野調查成果。年輕參與者從跟隨長者上山砍樹、劈木頭到完成拼板，皆由老一輩手把手教授，展現傳承的希望。此次「LIMA來造船」展覽將展至12月10日。