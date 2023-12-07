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「台東城市品牌加值計畫」　獲2023金點設計獎年度特別獎肯定

▲金點設計獎頒獎典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲金點設計獎頒獎典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

金點設計獎 (Golden Pin Design Award) 以全球華人市場最頂尖的設計獎項為定位，日前在台北表演藝術中心球盛大舉行頒獎典禮，台東縣政府今年以「台東城市品牌加值計畫 - 設計導入公共政策」參加角逐，結果榮獲2023金點設計獎年度特別獎。

台東縣政府表示，今年金點設計獎共收到來自全球23地、近8千件作品報名參賽，最終選出25件「年度最佳設計獎」、2件「年度特別獎」得主，分別來自台灣、中國大陸、香港、日本、泰國、立陶宛等地。台東縣政府繼10月獲得日本優良設計獎 2023 GOOD DESIGN AWARD BEST100 後，再得到2023金點設計獎「年度特別獎」肯定！

縣府指出，過去3年，台東設計中心嘗試在台東，進行一種不一樣的設計基礎建設。由計畫主持人吳孝儒帶領的設計中心團隊嘗試與台東縣政府各局處首長，針對台東重要公共政策召開多次研討會議。從杉原灣海域安全告示牌、台東小一新生美感護脊書包，演繹藝文漫遊的台東藝文平台，乃至詮釋台東獨特的台東城市品牌識別，期待打造台東設計示範提案，讓設計能以各式面貌深入台東生活日常，將蘊藏在常民及自然中的溫厚和諧召喚出來。

計畫主持人吳孝儒代表縣府上台領獎發表得獎感言時說到，「感謝台東縣政府對我們團隊的支持及給予台東設計中心計畫執行的期待與信心。設計中心應該不是要做明確風格的地方，而是要去中心化，去服務台東在地與縣府內部的需求。我們期待做一個好的 Hub，把台灣最好的資源一起帶入台東，幫台東做最好的設計。」

關於「台東城市品牌加值計畫」更完整的成果與內容，現正於台東設計中心《台東設計OPEN CALL!》展覽中展出，展期至2023年12月31日止。

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