愛護土地當環境好主人　台東環保局呼籲勿讓雜草叢生

▲台東縣環保局呼籲都市計畫區內的土地莫讓雜草叢生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著都市發展，居住環境閒置空地若雜草叢生，除影響景觀外，也易孳生蚊蟲、躲藏蛇鼠及遭棄置垃圾，影響民眾生活環境的衛生與安全，台東縣環保局常接到相關陳情，並依據台東縣政府公告規定，如查屬都市計畫區內的土地雜草長度超過60公分者，會通知土地所有人限期修剪改善，屆期未改善，可依據廢棄物清理法罰款1200元至6000元；統計今年至11月底計受理251件，完成改善207件，改善率達82.5％，違規裁罰10件，罰款合計16,800元。

台東縣環保局指出，依據廢棄物清理法及台東縣政府公告規定，都市計畫區內公私有土地、道路雜草長度不得超過60公分，土地所有人、道路管理人負修剪責任，但尚無管制藤蔓類及雜樹等植物。執行上，如經稽查人員測量雜草長度超過60公分者，即進行定位及查詢土地所有人、道路管理人，並通知限期修剪改善，其改善率達82.5%，效果良好，但少數未改善者依廢棄物清理法罰款，其中1件亦因遲未改善而遭罰款2次，分別祭出2400元及3600元罰單，目的是要促使地主善盡改善責任，共同維護環境品質及公眾利益。

環保局呼籲，做一個愛護土地環境的好主人，也請大家一起來監督守護我們的生活環境，如發現都市計畫區內土地、道路雜草叢生情形，請撥打24小時公害陳情免費專線0800-066-666、環保局電話221999報案，或透過公害陳情受理網站（https://ww3.moenv.gov.tw/Public/Index.aspx)、手機APP下載「公害報報」等方式報案。