108課綱「刪17篇推薦選文」一次看！世說新語選、醉翁亭記都消失了

▲108課綱高中國文課本選文引發討論。（圖／翻攝國教院網站）



生活中心／台北報導

教育部108課綱中，高中國文科的推薦選文大量刪減文言文，近日遭北一女教師區桂芝痛批：「刪掉顧炎武的〈廉恥〉，是個『無恥』的課綱！」清大榮譽講座教授李家同也點名，「〈岳陽樓記〉被刪，實在令我吃驚。」《ETtoday新聞雲》盤點新舊課綱差異，總計有17篇文章從108課綱中消失，還包括知名的〈蘭亭集序〉、〈醉翁亭記〉、〈世說新語選〉等。

台灣目前的教科書制度為「一綱多本」，教育部只負責制定課綱，由各出版商自行編寫教科書，並將選擇教科書的權力交給學校自行決定。其中普通高中國文科課綱訂有「推薦選文」供書商編選參考，前一版本的101課綱中有30篇古文，2017年實施的108課綱則僅剩15篇。

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比對兩版本課綱差異，108課綱的推薦選文新增了2篇台灣古典散文，分別是日治時代作家洪繻的〈鹿港乘桴記〉和女作家張李德和的〈畫菊自序〉；而108課綱中刪除了17篇選文，遍及先秦時代到近代，包括〈勸學〉、〈漁父〉、〈蘭亭集序〉、〈岳陽樓記〉、〈醉翁亭記〉、〈廉恥〉、〈台灣通史序〉等。

針對選文差異，教育部今回應，108課綱國語文課程強調培養學生語言溝通與理性思辨的知識能力，教材編選著重多元取材。取材範圍擴大至兼具時代特性、思想流派及文體多樣性之文化經典、台灣新文學作家作品，以及世界華文文學、翻譯作品、文學論述。

教育部也澄清，108課綱並未廢棄文言文，文言選文以兼顧不同時代、不同作者、不同文類。依據普通型高中國語文課綱規定，文言文除中華文化基本教材外，課數的比率須符合3年平均35%至45%。

《ETtoday新聞雲》整理17篇消失的古文，並摘錄其中經典字句如下，你還記得幾篇？

1.荀子〈勸學〉

君子曰：學不可以已。青、取之於藍，而青於藍；冰、水為之，而寒於水。木直中繩，輮以為輪，其曲中規，雖有槁暴，不復挺者，輮使之然也。故木受繩則直，金就礪則利，君子博學而日參省乎己，則知明而行無過矣。故不登高山，不知天之高也；不臨深谿，不知地之厚也；不聞先王之遺言，不知學問之大也。干、越、夷、貉之子，生而同聲，長而異俗，教使之然也。

2.屈原〈漁父〉

屈原既放，遊於江潭，行吟澤畔，顏色憔悴，形容枯槁。漁父見而問之曰：「子非三閭大夫與？何故至於斯？」屈原曰：「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒，是以見放。」

3.戰國策〈馮諼客孟嘗君〉

居有頃，倚柱彈其劍，歌曰：「長鋏歸來乎！食無魚！」左右以告。孟嘗君曰：「食之，比門下之客。」居有頃，復彈其鋏，歌曰：「長鋏歸來乎！出無車！」左右皆笑之，以告。孟嘗君曰：「為之駕，比門下之車客。」於是，乘其車，揭其劍，過其友，曰：「孟嘗君客我！」

4.曹丕〈典論論文〉

文人相輕，自古而然。傅毅之於班固，伯仲之間耳；而固小之，與弟超書曰：武仲以能屬文為蘭臺令史，下筆不能自休。夫人善於自見，而文非一體，鮮能備善，是以各以所長，相輕所短。里語曰：家有敝帚，享之千金。斯不自見之患也。今之文人：魯國孔融文舉，廣陵陳琳孔璋，山陽王粲仲宣，北海徐幹偉長，陳留阮瑀元瑜，汝南應瑒德璉，東平劉楨公幹，斯七子者，於學無所遺，於辭無所假，咸以自騁驥騄於千里，仰齊足而並馳，以此相服，亦良難矣！蓋君子審己以度人，故能免於斯累，而作論文。

5.王羲之〈蘭亭集序〉

永和九年，歲在癸丑，暮春之初，會于會稽山陰之蘭亭，脩禊事也。群賢畢至，少長咸集。此地有崇山峻嶺、茂林脩竹；又有清流激湍，映帶左右，引以爲流觴曲水。列坐其次，雖無絲竹管絃之盛，一觴一詠，亦足以暢敘幽情。

6.劉義慶〈世說新語選〉

謝太傅寒雪日內集，與兒女講論文義。俄而雪驟，公欣然曰：「白雪紛紛何所似？」兄子胡兒曰：「撒鹽空中差可擬。」兄女曰：「未若柳絮因風起。」公大笑樂。

7.丘遲〈與陳伯之書〉

暮春三月，江南草長；雜花生樹，群鶯亂飛。見故國之旗鼓，感平生於疇日，撫弦登陴，豈不愴悢。所以廉公之思趙將，吳子之泣西河，人之情也。將軍獨無情哉？想早厲良規，自求多福！

8.魏徵〈諫太宗十思疏〉

君人者，誠能見可欲，則思知足以自戒；將有所作，則思知止以安人；念高危，則思謙沖而自牧；懼滿溢，則思江海而下百川；樂盤游，則思三驅以為度；憂懈怠，則思慎始而敬終；慮壅蔽，則思虛心以納下；想讒邪，則思正身以黜惡；恩所加，則思無因喜以謬賞；罰所及，則思無因怒而濫刑。總此十思，弘茲九德。簡能而任之，擇善而從之，則智者盡其謀，勇者竭其力，仁者播其惠，信者效其忠。文武爭馳，君臣無事，可以盡豫遊之樂，可以養松喬之壽，鳴琴垂拱，不言而化。何必勞神苦思，代下司職，役聰明之耳目，虧無為之大道哉？

9.柳宗元〈始得西山宴遊記〉

自余爲僇人，居是州，恆惴慄。其隙也，則施施而行，漫漫而遊。日與其徒上高山，入深林，窮回溪；幽泉怪石，無遠不到。到則披草而坐，傾壺而醉，醉則更相枕以臥，臥而夢。意有所極，夢亦同趣。覺而起，起而歸。以爲凡是州之山有異態者，皆我有也，而未始知西山之怪特。

10.范仲淹〈岳陽樓記〉

嗟夫！予嘗求古仁人之心，或異二者之為，何哉？不以物喜，不以己悲，居廟堂之高，則憂其民；處江湖之遠，則憂其君。是進亦憂，退亦憂；然則何時而樂耶？其必曰：「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」乎！噫！微斯人，吾誰與歸！

11.歐陽脩〈醉翁亭記〉

環滁皆山也。其西南諸峰，林壑尤美，望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，漸聞水聲潺潺而瀉出於兩峰之間者，釀泉也。峰回路轉，有亭翼然臨於泉上者，醉翁亭也。作亭者誰？山之僧智僊也。名之者誰？太守自謂也。太守與客來飲於此，飲少輒醉，而年又最高，故自號曰醉翁也。醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。山水之樂，得之心而寓之酒也。

12.方孝孺〈指喻〉

余賤，不敢謀國，而君慮周行果，非久於布衣者也。傳不云乎：「三折肱而成良醫。」君誠有位於時，則宜以拇病為戒！

13.黃宗羲〈原君〉

有生之初，人各自私也，人各自利也。天下有公利而莫或興之，有公害而莫或除之。有人者出，不以一己之利為利，而使天下受其利；不以一己之害為害，而使天下釋其害。此其人之勤勞，必千萬於天下之人。夫以千萬倍之勤勞，而己又不享其利，必非天下之人情所欲居也。故古之人君，量而不欲入者，許由、務光是也；入而又去之者，堯舜是也；初不欲入而不得去者，禹是也。豈古之人有所異哉？好逸惡勞，亦猶夫人之情也。

14.顧炎武〈廉恥〉

五代史馮道傳論曰：「『禮、義、廉、恥，國之四維；四維不張，國乃滅亡。』善乎管生之能言也！禮、義，治人之大法；廉、恥，立人之大節。蓋不廉則無所不取，不恥則無所不為。人而如此，則禍敗亂亡，亦無所不至。況為大臣而無所不取，無所不為，則天下其有不亂，國家其有不亡者乎？」

然而四者之中，恥尤為要，故夫子之論士曰：「行己有恥。」孟子曰：「人不可以無恥。無恥之恥，無恥矣。」又曰：「恥之於人大矣！為機變之巧者，無所用恥焉。」所以然者，人之不廉而至於悖禮犯義，其原皆生於無恥也。故士大夫之無恥，是謂國恥。

15.方苞〈左忠毅公軼事〉

先君子嘗言，鄉先輩左忠毅公視學京畿。一日，風雪嚴寒，從數騎出，微行，入古寺。廡下一生伏案臥，文方成草。公閱畢，即解貂覆生，為掩戶，叩之寺僧，則史公可法也。及試，吏呼名，至史公，公瞿然注視。呈卷，即面署第一；召入，使拜夫人，曰：「吾諸兒碌碌，他日繼吾志事，惟此生耳。」

16.郁永河〈裨海紀遊選〉

余問番人硫土所產，指茅盧後山麓間。明日，拉顧君偕往，坐莽葛中，命二番兒操楫緣溪入，溪盡為內北社。呼社人為導。轉東行半里，入茆棘中。勁茆高丈餘，兩手排之，側體而入。炎日薄茆上，暑氣蒸鬱，覺悶甚。草下一逕，逶沲僅容蛇伏。顧君濟勝有具，與導人行輒前，余與從者後，五步之內，已各不相見，慮或相失，各聽呼應聲為近遠。

17.連橫〈台灣通史序〉

台灣固無史也。荷人啟之，鄭氏作之，清代營之，開物成務，以立我丕基，至於今三百有餘年矣。而舊志誤謬，文采不彰，其所記載，僅隸有清一朝；荷人、鄭氏之事，闕而弗錄，竟以島夷海寇視之。烏乎！此非舊史氏之罪歟？且府志重修於乾隆二十九年，臺、鳳、彰、淡諸志，雖有續修，侷促一隅，無關全局，而書又已舊。苟欲以二三陳編而知台灣大勢，是猶以管窺天，以蠡測海，其被囿也亦巨矣。

▼高中國文101課綱推薦30篇古文。（圖／翻攝教育部網站）



▼108課綱的高中國文推薦選文僅剩15篇。（圖／翻攝教育部網站）





