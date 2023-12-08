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北一女師轟課綱「無恥」　學者指推論莫名其妙：她缺乏邏輯訓練

▲▼108課綱刪文言文經典　北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

▲北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

記者杜冠霖／台北報導

北一女老師區桂芝批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」，因而是無恥課綱，引起爭議。輔大歷史系教授、曾任教育部高級中學歷史科教科用書審定委員會委員陳君愷8日表示，是否將顧炎武〈廉恥〉一文選入國文教科書，取決於出版社委託編纂教科書的學者，與課綱無關，區桂芝這種莫名其妙的推論，看來缺乏現代民主社會所需要的邏輯訓練。

陳君愷是輔大歷史系教授、也曾任教育部高級中學歷史科教科用書審定委員會委員，日前列入台灣基進不分區名單，對於近期課綱爭議，他表示，重點在文章內容與思考訓練，不在文言文與白話文的比重。且是否將顧炎武〈廉恥〉一文選入國文教科書，取決於出版社委託編纂教科書的學者，與教育部無關、也與108課綱無涉，區桂芝這種莫名其妙的推論與指控，看來缺乏現代民主社會所需要的邏輯訓練。

陳君愷強調，當道德只是用來標榜、不是用來實踐時，就算可以一字不漏的背誦顧炎武〈廉恥〉一文，又有什麼意義呢？現代公民需要獨立思考判斷的能力，不管是什麼學科，都應該注重培養學生具備批判思考和論證能力、並對各種議題保持靈活多元的態度；只可惜，過去長年的國文教育，以灌輸填鴨為能事，確實無法達成這個目標。

陳君愷指出，如果只因為教科書中少了一篇〈廉恥〉、學生就不知禮義廉恥為何物的話，「那麼，應該檢討的恐怕是老師、學校，而不是課綱與教育部吧！」

陳君愷直言，身為長年閱讀大量文言文史料的歷史學者、以及第一線的教育工作者，很清楚文言文的重要性，並不亞於白話文；持續降低文言文的比重，未必就會減少學生的學習負擔。文言文與白話文的比重，究竟應該多少，容或可以理性討論；但這種無聊透頂的借題發揮，卻是大可不必。

陳君愷也舉證大量文言文範例，他表示，具批判性思考的文言文所在多有，諸如戰國時期的《墨子》、漢代王充的《論衡》，都值得一讀再讀；只不過，區桂芝為什麼要獨厚「四書」？尤其「四書」中的《孟子》，集漿糊腦袋之大成，論證能力極為低劣。例如在〈盡心下〉，面對武王伐紂「血流漂杵」的證據，為了證成其「仁人無敵於天下」的先定結論，乾脆來個「盡信《書》，則不如無《書》。吾於《武成》，取二三策而已矣」，直接否定證據；至於在〈萬章上〉，當萬章詢問孟子「堯以天下與舜，有諸？」孟子給他一堆奇妙回答時，連梁啟超都在《中國歷史研究法》一書中，批評這是支離於本題之外的論證，當成反面教材之用。

陳君愷質疑，過去的國文教學，曾對孟子所言，加以批判否？反觀蔣介石的言論，雖是白話文，卻多無價值可言；更何況，即便是白話文，過去國文教科書所選取的胡適〈我的母親〉一文，遠遠不及胡適〈科學發展所需要的社會改革〉，對學生更具啟發性，「國文老師們，應該要與時俱進、不要再故步自封了！」

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