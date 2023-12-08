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課綱刪古文挨批「無恥」　教育部駁：多元取材「並未廢棄文言文」

▲▼108課綱刪文言文經典　北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

▲北一女教師區桂芝（左）怒轟108課綱為「無恥課綱」。（圖／翻攝自臉書）

記者許敏溶／台北報導

北一女教師區桂芝日前批評教育部108課綱是無恥課綱，且不滿大量刪減文言文，引發各界熱議。教育部今（8日）表示，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐，且取材範圍擴大至兼具時代特性與各項經典。108課綱也並未廢棄文言文，文言文課數比率符合3年平均35%至45%規定。

近日網路上流傳2段批判108課綱去中國化的5分鐘影片，影片中北一女國文教師區桂芝，在4日的「蔡英文政府教育政策總體檢記者會：去中國化的歷史教育」記者會上，抨擊政府「去中國化」，「108課綱刪掉顧炎武〈廉恥〉，學生不再有機會思考『士大夫之無恥是謂國恥』，批評108課綱是無恥的課綱。

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對此，教育部今表示，108課綱強調讓學生在課程中學習到各種素養能力，進而在生活中實踐和落實，而非僅背誦課文。以近日OECD發布PISA2022調查，台灣學生具備足夠素養能力，對於應具備的價值觀及生活態度，能從目前素養導向的課程中學習到，並透過生活中的議題思辨，進而實踐禮義廉恥的修養。

教育部也強調，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐。針對108課綱國語文課程，強調培養學生語言溝通與理性思辨的知識能力，教材編選著重多元取材。取材範圍擴大至兼具時代特性、思想流派及文體多樣性之文化經典、台灣新文學作家作品，以及世界華文文學、翻譯作品、文學論述。

教育部也澄清，108課綱並未廢棄文言文，文言選文以兼顧不同時代、不同作者、不同文類。依據普通型高中國語文課綱規定，文言文除中華文化基本教材外，課數比率符合3年平均35%至45%規定。

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