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社會 社會焦點 保障人權

快訊／三總醫未開巴氏量表遭猛毆6拳　火爆男自稱法律系下場曝

記者黃宥寧／台北報導

杜絕醫療暴力！內湖三軍總醫院神經外科主治醫師顏尚易，今年5月8日因評估病患狀況，認不符合開立巴氏量表，慘遭病患張姓家屬在院內飆罵狂揍6拳，釀顏醫頭部等處受傷，事後他也決定提告，士檢9天火速偵結起訴求處重刑。士林地院審理後，今（8日）依傷害等罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。

顏醫今年5月8日上午8時12分許於6樓病房巡房治療時，52歲張男見他便問：「母親是否能開立巴氏量表？」顏醫則向他解釋狀況不符開立條件，張竟心生不滿直接在走廊先以徒手攻擊顏醫面部，又以腳踢踹其腿部。

過程中，顏醫向對方警惕，「你已經違反醫療法」未料張男竟反嗆「違反醫療法又怎樣！」，激烈暴力，更導致顏醫受有醫療暴力造成傷害。

警詢、偵查時，張男坦承有動手毆打，卻辯稱只有打2、3拳，至於醫生傷勢是否因此造成，對因果關係有意見，更強調「我不知道醫院是在執行醫療業務」檢方根據監視器畫面等證據，認被告張男涉犯醫療法第106條第3項之對於醫事人員執行醫療業務時施強暴、刑法第277條第1項傷害等罪嫌，犯後無悔意、態度明顯不佳，建請法院從重量刑。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

▲內湖三總神經科主治醫師顏尚易遭病患家屬揮拳攻擊。（圖／翻攝臉書）

今年8月法院首次開庭，張男穿著與案發時同套衣服，向法官承認有動手打顏醫師，否認涉嫌醫療法，表示稱「我不知道他在實行醫療行為，因醫療法屬結果，所以不承認有犯」。

蒞庭檢察官則提醒他「你動手跟辱罵是屬於一個行為」，他才恍然大悟賣弄法律學問說「想像競合犯喔」，接著突舉起手當庭示範「打人一定是X！X！X！」（髒話），並承認有罵人。

▲▼ 張 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲張姓男子認為「顏醫跟他都是法律系的，法律人不該這樣對法律人」。（圖／記者黃宥寧攝）

其辯護律師表示，就醫療法第106條-3，被告認為醫師當時應該沒有在執行醫療業務行為；而顏醫師委任律師說，本件事件發生後，引起社會滿大關注，地檢署也迅速偵查終結，合乎社會期待，請求法官從重量刑。

開庭到一半，張男還突然開口強調說：「我是國立高雄大學法律學系的」；庭後張男面對記者提問問題，均沈默不回應，顏醫的告代律師則委婉表示，暫時沒有和解意願，因為對方態度並不是很好。

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