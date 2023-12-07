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社會 社會焦點 保障人權

5虛擬貨幣詐欺犯被逮　手機對話「怪怪的」意外揪出律師洩密

▲▼律師，知識管理，上班族。（圖／Pixabay）

▲賴姓律師受林姓男子委任，替韓、欒姓等男子辯護，卻將警訊、偵查中內容告知林男，讓林可先擬定說詞，賴被依洩密罪起訴。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署偵辦一起虛擬貨幣交易平台涉及詐欺、洗錢案時，從韓姓被告手機對話紀錄中，查覺詭異對話「會先了解偵辦方向，小業正在保持緘默」等字句，意外揪出賴姓律師受林姓金主委任，替欒姓被告辯護時，將警詢、偵訊內容告訴林，讓其事先擬定說詞等，以此方式勾串共犯等，檢方日前偵查終結，依洩密罪將賴姓律師起訴。

起訴指出，賴姓律師處理韓、張、羅、周及欒姓男子因UGET虛擬貨幣交易平台所涉詐欺、洗錢案，而賴在接受委任擔任欒的辯護人時，以手機傳訊給林姓背後金主「欒領太大筆錢出事、銀行風控跟蘭雅派出所合作破獲」、「會先了解偵辦方向看找誰來扛」、「員警正在逼他們說出來」，更表示，「目前有點棘手，因為故事版本無法先說好只能盡量閃躲，欒壓力大再哭」。

賴接受偵訊時，承認有受林姓金主委任，擔任另案被告欒男、周男的辯護律師，且有向林洩漏等2人遭警查獲經過、警詢、偵訊及羈押中供述的事實。

周男也於另案說，他是林找來做虛擬貨幣，因而認識韓男，後來由賴姓律師提供證據，也就是買賣台幣及虛擬貨幣的匯款紀錄給他，也是由賴陪他去分局說明。

檢方根據扣押手機等，認賴男為專業法律人士，明知辯護人於偵查中因執行職務，不得洩漏給執行職務必要範圍以外的人員，而賴明知林男是受他委任案件的背後主事者，卻將偵查中應秘密偵查內容謝給林，讓林得知檢警的偵查計畫，並事先擬定說詞，統一故事版本，安排人手出面扛下罪責，以此等方式勾串共犯、證人逃避追緝，嚴重違反法令及職業倫理，讓民眾對律師的信賴蕩然無存。

檢方審酌賴全認罪並無前科、素行良好，建請法院給被告改過字說機會，同意條件緩刑，並命其向指定政府機關等提供ㄉ20小時義務勞務，向公庫支付30萬元。至於林姓男子給賴的17萬2000元報酬，建請法院依法沒收，如能沒收將追徵其價額。

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