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社會 社會焦點 保障人權

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕　坐路邊被抓...離譜酒測值曝

▲▼吳皓民酒駕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲「門前隱味牛肉麵」老闆吳皓民開著特斯拉酒駕上路。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

太誇張！全台最難訂的「門前隱味牛肉麵」老闆吳皓民，9月在新北三重新店面飲酒後，駕駛特斯拉行駛約2.3公里，因不勝酒力於北市大同區下車呆坐在路邊，轄區警獲報後前往，發現他散發濃濃酒味，立刻對他實施酒測，結果酒測值高達0.77mg/L嚴重超標，依公共危險罪送辦。士林地檢署偵結予以緩起訴，期間1年，須向公庫繳交11萬5000元。

原位於板橋「門前隱味牛肉麵」因違章建築指控而自行拆除店鋪，經停業1年左右，今年9月24日於空軍三重一村區重新開張，由於一位難求，但沒想到仍有客人訂位未到，讓老闆在臉書砲轟「NOshow 2位就很煩了」，接著還公布當事人的姓名和手機號碼（遮住部分名字和號碼）。

然而，吳姓老闆於新店面開幕第4天在店內飲酒，一路從晚間6時喝到23時許駕駛特斯拉離開，行駛僅短短2.3公里路程，因酒醉帶來疲憊感，將車停在北市大同區民權西路118巷口，隨後下車蹲坐路邊，警據報後，翌日0時許，抵達現場，立刻對他實施酒測。

從影片中可見，吳疑因酒醉，反應似乎有點遲鈍，當酒測時警方告知他「你只會測這一次」，吳一聽到酒測值為0.77mg/L，還傻傻問「我要吹幾次」，警方也火速告知他權利及觸犯公共危險罪，並依規定將他上銬移送。

▲▼ 吳皓民 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲吳皓民因酒駕上月赴地檢書開偵查庭。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方認吳警詢、偵查均坦承酒駕，據舉發違反道路交通管理事件通知單、監視器畫面擷圖等，依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25公共危險罪，予以緩起訴，期間1年，並於緩起訴處分確定日起8個月內向公庫支付新11萬5千元。

上月本刊記者掌握到他獨自赴士林地檢署，當記者詢問「怎麼會過來，是被告還是告訴人」，他隻字未回，僅是笑笑地快步離開，看來應該是為了酒駕的事情前來開偵查庭。

對此，本刊記者試著以臉書私訊，截稿前尚未取得回應。

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