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桃市議員謝美英號召暖心扶輪社和企業　為真善美憨兒過耶誕

▲市議員謝美英號召暖心扶輪社和企業，為真善美憨兒過耶誕

▲市議員謝美英(右二)號召暖心扶輪社和企業，為真善美憨兒過耶誕。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歲末年終，真善美社會福利基金會邀社會人士到家園「憨您一起過耶誕」！桃園市議員謝美英偕同中壢中央扶輪社共襄盛舉，邀請中壢夜市攤商進入家園辦理小型園遊會，讓無法外出逛夜市的憨兒們，在安全的環境體驗逛小吃攤的樂趣。

▲市議員謝美英號召暖心扶輪社和企業，為真善美憨兒過耶誕

市議員謝美英表示，中壢中央扶輪社長年做公益，這一次，大家發起耶誕市集，連結社會資源。中央扶輪社社長余欣俊更號召好友鑫利川建設、盛北營造共同贊助，發揮扶輪「超我」精神。余欣俊社長說，耶誕節的腳步越來越近，提前到家園陪憨兒過耶誕是很有意義的一件事，希望未來十年、二十年可以繼續發揚光大。

▲市議員謝美英號召暖心扶輪社和企業，為真善美憨兒過耶誕

謝美英說，真善美的院生非常乖巧，讓人心疼，這是第一次為憨兒舉辦的幸福耶誕活動。她提出構想，好友二話不說，出錢出力，除此之外，平時定期捐贈水餃的四海遊龍自立店、六和高中家長會都共襄盛舉，共同促成這次的真善美耶誕傳情活動，看見憨兒開心體驗自由選擇、購物，大家都體會到「施比受有福」的真諦。

▲市議員謝美英號召暖心扶輪社和企業，為真善美憨兒過耶誕

真善美社會福利基金會今年25周年，頭一次辦理耶誕市集，雞蛋糕、熱狗、棉花糖、彈珠台…應有盡有，院內180名院生排隊買小吃、領取耶誕禮物，大家開心不已。真善美社會福利基金會董事長謝秀琴、董事胡川安表示，真善美為全日住宿型的單位，院內服務人數多達180人，三分之一院生沒有家屬，真善美就是他們的家。如果要帶著憨兒外出，像是去新北耶誕城看表演、逛市集，幾乎是不可能的任務，此次把耶誕市集和氣氛搬進院內，讓憨兒們在安全而且快樂的環境感受耶誕節歡樂氣氛，非常感謝各界愛心。

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