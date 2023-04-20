中壢民宅氣爆議員曝瓦斯公司檢查收費價　欣桃：定期安檢免付費

▲中壢一民宅氣爆，市議員謝美英關心發生原因及防制作為。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區新華街於本月17日發生一起民宅瓦斯氣爆事件，造成一家9口4人受傷，引發各界關注。市議員謝美英20日於市議會定期大會、消防局工作報告關心民宅氣爆發生原因及防制作為並表示，有民眾反映，瓦斯公司派員到府檢查瓦斯設備，費用從500到22,000元不等，為了避免荷包縮水，有人寧願外出躲瓦斯公司人員。

針對謝美英議員質詢指出，瓦斯公司派員到府檢查瓦斯設備，費用從500到22,000元不等情事，欣桃瓦斯表示，家庭用戶管線定期安檢每2年實施一次，是天然氣事業法規定的免付費服務行為。

而在檢查過程中，用戶如有必要更換的零件，經安檢員建議，並獲用戶同意後為之；其更換費用包括：1.熱水器軟管500元。2.瓦斯爐軟管600元。3.流量遮斷開關一只1200元，至於更換的費用，不會現場收費，會併到下個月氣費帳單裡收款，所以如遇現場收費的就不是欣桃瓦斯的安檢員。

謝美英同時於質詢中表示，瓦斯氣爆危及公共安全，桃園市一年發生數起，對民眾居住安全造成威脅，她呼籲消防局在社區的消防演練裡加強宣導，強化預防工作。再者，消防安檢對民眾造成困擾，難以分辨真偽，更換設備的費用不一，建議消防局研議並制定標準，讓民眾有所依循。

有民眾向謝美英反映，瓦斯公司派員到府檢查瓦斯設備，費用從500到22200不等，為了避免荷包縮水，有人寧願外出躲瓦斯公司人員。