　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中壢民宅氣爆議員曝瓦斯公司檢查收費價　欣桃：定期安檢免付費

▲中壢一民宅氣爆，市議員謝美英關心發生原因及防制作為。（圖／擷取自市議會網站）

▲中壢一民宅氣爆，市議員謝美英關心發生原因及防制作為。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區新華街於本月17日發生一起民宅瓦斯氣爆事件，造成一家9口4人受傷，引發各界關注。市議員謝美英20日於市議會定期大會、消防局工作報告關心民宅氣爆發生原因及防制作為並表示，有民眾反映，瓦斯公司派員到府檢查瓦斯設備，費用從500到22,000元不等，為了避免荷包縮水，有人寧願外出躲瓦斯公司人員。

針對謝美英議員質詢指出，瓦斯公司派員到府檢查瓦斯設備，費用從500到22,000元不等情事，欣桃瓦斯表示，家庭用戶管線定期安檢每2年實施一次，是天然氣事業法規定的免付費服務行為。

而在檢查過程中，用戶如有必要更換的零件，經安檢員建議，並獲用戶同意後為之；其更換費用包括：1.熱水器軟管500元。2.瓦斯爐軟管600元。3.流量遮斷開關一只1200元，至於更換的費用，不會現場收費，會併到下個月氣費帳單裡收款，所以如遇現場收費的就不是欣桃瓦斯的安檢員。

謝美英同時於質詢中表示，瓦斯氣爆危及公共安全，桃園市一年發生數起，對民眾居住安全造成威脅，她呼籲消防局在社區的消防演練裡加強宣導，強化預防工作。再者，消防安檢對民眾造成困擾，難以分辨真偽，更換設備的費用不一，建議消防局研議並制定標準，讓民眾有所依循。

有民眾向謝美英反映，瓦斯公司派員到府檢查瓦斯設備，費用從500到22200不等，為了避免荷包縮水，有人寧願外出躲瓦斯公司人員。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
交女友後突沒性慾！男急求救　她推「羞羞2招」解決

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升員工防災意識　南消七大隊結合台糖長榮酒店辦企業防災

中壢民宅氣爆議員曝瓦斯公司檢查收費價　欣桃：定期安檢免付費

夜市超噁豆花攤老闆「過水1秒」重複用塑膠杯　高雄衛生局勒令停業

仁愛鄉賽德克四村與南投林管處成立共管會　齊推山林共好永續經營

屏科大「低碳植米飯糰」聯手7-ELEVEN　響應世界地球日

2023跟著蝴蝶去旅行活動登場　輕鬆漫遊20條玩蝶路線可享各項優惠

預防「神明廳火災」重演　南消三大隊宣導檢視神明廳火災風險因子

台南大雨特報降雨卻少　黃偉哲提醒留意天氣變化

嘉義中埔、水上產業園區招商說明會　估提供上萬工作機會

2022九合一大選　台東2名當選人遭判當選無效

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

17歲槍手朝店鋪狂掃42槍　搭小黃投案司機目擊腳軟

彰化鹿港路面「大淹水」　豪雨狂炸...學生涉水上課

台中豪雨「馬路變紅河」　民眾涉險硬闖交通打結

巨新當舖大白天遭開槍掃射

提升員工防災意識　南消七大隊結合台糖長榮酒店辦企業防災

中壢民宅氣爆議員曝瓦斯公司檢查收費價　欣桃：定期安檢免付費

夜市超噁豆花攤老闆「過水1秒」重複用塑膠杯　高雄衛生局勒令停業

仁愛鄉賽德克四村與南投林管處成立共管會　齊推山林共好永續經營

屏科大「低碳植米飯糰」聯手7-ELEVEN　響應世界地球日

2023跟著蝴蝶去旅行活動登場　輕鬆漫遊20條玩蝶路線可享各項優惠

預防「神明廳火災」重演　南消三大隊宣導檢視神明廳火災風險因子

台南大雨特報降雨卻少　黃偉哲提醒留意天氣變化

嘉義中埔、水上產業園區招商說明會　估提供上萬工作機會

2022九合一大選　台東2名當選人遭判當選無效

周興哲宣布當爸1個月…主播老婆「孕肚首現形」！他隱身貼心相陪

薪水太少1年就辭職！年輕夫妻拍505部私密影片賺1600萬　下場慘了

勇士王朝本季終結？柯瑞這樣看　「擁抱挑戰」全力捍衛主場

雷／《BOYS PLANET》最終出道名單！第1名激動痛哭　3外國人入選「ZB1」

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

相關新聞

獨／中壢氣爆現場曝！家屬：按下去就出事

獨／中壢氣爆現場曝！家屬：按下去就出事

桃園市中壢區一戶民宅17日晚間驚傳氣爆，王姓屋主(50歲)一家9口才剛搬入新華街住處第2天，就遭氣爆炸傷，導致王男與3個孩子受傷，幸送醫救治後均無生命危險。家屬表示，當時並沒有在煮飯，是王男上廁所開燈，按下開關瞬間就突然氣爆。後續警消也將釐清氣爆原因，追查是否是天然瓦斯外洩釀禍。

即／中壢驚傳氣爆！一家9口受傷送醫

即／中壢驚傳氣爆！一家9口受傷送醫

即／台南火鍋驚傳氣爆！1人燒燙傷送醫

即／台南火鍋驚傳氣爆！1人燒燙傷送醫

桃園局處報告複製貼上　議員舉「中壢市」這樣說

桃園局處報告複製貼上　議員舉「中壢市」這樣說

桃園消防局義消救護技術評比　提升急救成效

桃園消防局義消救護技術評比　提升急救成效

關鍵字：

桃園消防局氣爆謝美英欣桃安檢免費

讀者迴響

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面