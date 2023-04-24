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桃園議員要官員舉起15公斤重啞鈴　她期體育局重視運動平權

▲桃園市議員謝美英期體育局重視運動平權

▲桃園市議員謝美英期體育局重視運動平權。（圖／擷取自議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會24日進行體育局工作報告，市議員謝美英於質詢時，先送許彥輝局長15公斤重啞鈴，要求局長「舉」起來！許彥輝開心輕鬆舉後，謝美英表示，體育局統轄所有的廳舍場館的軟硬體建置，局長必須勇於承擔，不僅是所有議員所提出的建言改善，所有軟硬體管理，包括運動平權，都應該「舉」起來。

▲桃園市議員謝美英期體育局重視運動平權

謝美英指出，根據統計，過去三年身障者使用國民運動中心分別是68,400次以及41,240次還有63,000人次，代表身心障礙者的需求存在，但是，桃園市體育局轄下的運動場館，身障團體租借率卻只有2.3%。這其中差異，對於追求運動平權的桃園來說，未來必須為身障者運動權益努力，讓身障朋友「超敢動」！

敢於運動、勇於運動、超敢動，也不止於身障朋友，體育局工作報告提到要辦理銀髮運動「超敢動」，結合敬老愛心卡運動加值回饋，讓樂齡長者在國民運動中心有更適合的運動。

謝美英也要求正視桃園國際棒球場的場地維修管理，她要求體育局全方位檢視，一次整修到位，不要像現在，球迷看棒球好比潑冷水，球員比賽前也無法練習，賽事上場還得擔心受怕，一會兒可能燈柱會熄滅，一會先積水嚴重。謝美英諷刺，再這樣下去，棒球都快變成水上運動了！

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