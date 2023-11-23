中原陸橋石塊剝落砸傷機車騎士　謝美英建請進行公共工程體檢

▲中原陸橋砸傷人，謝美英建請市府進行公共工程體檢。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英23日於市議會市政總質詢指出，今年初，張善政市長宣布桃園市成立「公共工程體檢委員會」，針對桃園三處大型建設已經公布首波體檢調查結果。市府並且宣布著手盤點第二波檢驗名單，包括最近完工啟用、正在進行中和快要接近完工啟用的工程，市府都會仔細檢視。

其中，中壢區通往中原大學的中原陸橋、中壢一號社宅、內壢社福館、永清街水溝加蓋等符合「公共工程體檢委員會」第二波檢驗對象，籲請市府正視攸關民眾安全的公共工程品質。

▲中原陸橋橋墩剝落、石塊砸中機車。（圖／謝美英服務處提供）

謝美英說，橋齡40年的中原陸橋銜接中壢區普義路、中山東路，車流相當大。今年九月發生橋墩剝落、石塊砸中機車，騎士倒地的意外，讓大家行經時膽戰心驚。民眾向謝美英反映，陸橋飛石砸人之後，橋墩補強工作很像補丁，哪裡脫落補哪裡，讓人非常質疑橋梁安全性。

由於桃園鐵路地下化，預計拆除五座陸橋，中原陸橋也是其一。民眾擔心地下化工程延宕，預計拆除的陸橋未能完整維護，希望市府重視老舊橋梁的安全問題。

另外，甫啟用一年的中壢一號社宅，內有龍福社福中心、龍福非營利幼兒園、關懷據點，是社宅共融的公益大樓。但接送孩子到幼兒園的家長向她反映，啟用不到一年，柱體鏽蝕、龜裂落漆；內壢社福館也有相同的窘況，人行道波浪狀、場館牆壁滲水、多處龜裂。兩處都是社福大樓，長輩及幼兒使用率高，但地板高低差、場館外維護不佳，公共工程品質讓人搖頭！

至於興建中的工程，謝美英舉中壢區永清街一處水溝加蓋，呼籲市府不能因為工程小而漠視民眾權益。民眾向她反映，這條鄰近萬能科大的水溝，因為外來的學生不熟路況，稍不小心就會跌進水溝。里長申請加蓋，中壢區公所蓋不到一半，施工不到百米，竟然動員兩輛車、八個人，做了兩天。民眾質疑撒幣工程，課長還嗆：那我把它敲掉！

謝美英說，做一半比沒有做更危險，課長聽不下大家的建言，還反過來嗆聲，她要求張市長務必落實工程體檢，不能因小而不為，更不容公務員老大心態，破壞了市府團隊的努力。