講話太大聲就給他死！彰化慈父被砍頸爆血亡　明天宣判家屬盼嚴懲

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮67歲洪姓男子今年3月間，前往鎮內一處鐵皮屋關切親戚，疑似講話大聲，讓屋內36歲賴男不滿，持西瓜刀朝其後頸猛砍，洪枉死刀下，賴男被羈押至今近9月，全案也被彰化地方法院列為國民法官參審第二案，法院審理後，明日（8日）中午宣判。家屬希望重判，不能讓賴再危害更多人。

▲賴男持西瓜刀砍死洪男。（圖／ETtoday資料照）

▲國民法官參審。（圖／記者唐詠絮攝）

回顧案情，洪男3月13日中午前往鐵皮屋關心親戚是否有用餐，賴男在房間內疑因洪講話大聲，就拿出西瓜刀衝出朝他的後頸猛砍，留下一道長10公分、寬2公分的血痕，導致他當場濺血失去呼吸心跳，送醫不治，家屬當時也發表公開聲明，父親從未與人發生爭吵，與兇嫌也互不認識，卻遭到對方殘忍殺害，對家人情何以堪。

據過往判決書內容指出，賴男曾於22年前(2001)年間，當時14歲就讀國中時，因施用毒品案件，經台中地院裁定送觀察、勒戒；2008年因犯下搶奪、竊盜案件，分別判處有期徒刑1 年1 月、7 月，2011年在台中住處又再度吸毒處有期

徒刑4月。

▲國民法官參審。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉，賴男為養子，他出生7天養父母就抱回家，家中還有一個姐姐，全家待他如已出，因結交到壞朋友，就讀國中時就因吸毒，養母還出錢讓他去勒戒，事後他跟媽媽說，「他一定會洗心革命，做個好兒子」，戒毒後確實也有好幾年時間，上進積極進取，未料10年後24歲又再度吸毒。

賴男去年搬到彰化當板模工，以3000元租在鐵皮屋，案發當天早上，有人在打麻將，賴男曾拿出西瓜刀不斷的揮舞，「你們講話小聲點」，接著又回房間內，洪男接近中午時前往鐵皮屋關切親戚生活狀況時，賴男便持刀，不分青紅皂白朝其後頸部狂砍，洪男血流不止慘死刀下。

洪子說，爸爸死後，賴男沒有到靈堂捻香，沒有一句道歉，只說「誤殺」，很明顯這是預謀犯案，不能讓爸爸枉死，如果不能判死刑，至少不能讓他出來，因為他沒辦法控制自己行為，又不知道有哪個家庭將會受害，希望法官從重量刑。