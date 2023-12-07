不是高麗菜、水蓮！他吃火鍋必加爆「1青菜」　大票喊：超頂

▲你吃火鍋喜歡放什麼青菜？（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

許多人喜歡在冬天吃火鍋暖暖身體，你都會放什麼蔬菜進去呢？一名網友透露，每次到了冬天，就是要吃爆茼蒿，無論是薑母鴨、羊肉爐或火鍋等，都一定要放入滿滿的茼蒿。文章曝光後，許多網友紛紛表示「茼蒿超頂，每次都要點超大盤」、「一定要加爆茼蒿才對味！」

「怎麼可以有這麼好吃的蔬菜」原PO在Dcard發文表示，自己覺得茼蒿非常好吃，無論放進薑母鴨、羊肉爐、鹹湯圓還是各類火鍋都非常適合。從照片中也可以看到，他點了一碗鹹湯圓，上面放了滿滿的茼蒿，幾乎看不到下面的湯圓，感覺相當滿足。他也說茼蒿是自己在冬天必吃的青菜，野茼蒿也非常讚，更說「愛茼蒿的朋友趕快去吃，冬天再推一個菠菜」。

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▲原PO超愛吃茼蒿。（圖／翻攝自Dcard）



文章曝光後，釣出不少茼蒿愛好者表示「看起來好讚，我也超愛茼蒿」、「每次去吃三媽都一定要點一盤茼蒿，愛慘」、「茼蒿超頂」、「冬天就是要吃爆茼蒿跟菠菜」、「比起茼蒿我覺得山茼蒿更好吃」、「茼蒿愛好者在此！！！！煮鹹湯圓就是要加爆，火鍋也要加爆」、「超愛，基本上到冬天，只要是煮鹹的湯，一定加好加滿」、「茼蒿真的好好吃，尤其是煮火鍋，必須有茼蒿」、「我也超愛茼蒿，冬天來臨就是期待茼蒿跟草莓」、「茼蒿，是我今天買的火鍋菜類裡最貴的！但好好吃」。

但也有不能接受茼蒿的網友，指出「我不行哈哈哈，茼蒿必須死，總覺得有股蚵仔味」、「當年國小營養午餐是湯圓上面漂了一坨茼蒿，吃飯速度很慢被老師強行硬餵，然後反嘔出茼蒿，從此不吃茼蒿，這種東西是邪教」、「有香菜味，超害怕」、「就跟火鍋裡加芋頭一樣母湯」、「茼蒿我不行，我真的是什麼蔬菜都敢吃，除了芹菜跟茼蒿」。