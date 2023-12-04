爺奶成風險教育尖兵！富邦產險攜手老盟推動高齡與孩童世代共學

▲富邦產險攜手中華民國老人福利推動聯盟舉辦「爺奶說故事帶領人」風險教育活動培訓，圖左為富邦產險副總經理江嘉哲，右為中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿。

生活中心／綜合報導

富邦產險已連續三年推出數位兒童風險教育系列繪本，透過導讀活動已有超過2,800位小朋友透過繪本了解風險觀念，為持續推廣加上結合台灣即將邁入超高齡社會，希望提供高齡者可以發揮的舞台，富邦產險與中華民國老人福利推動聯盟（以下簡稱老盟）合作，推出「爺奶說故事帶領人」培訓課程活動，以兒童教育風險繪本為主要教材，培訓高齡者敘事能力及演說繪本的技能，讓他們可進入社區、學校等為孩童說故事，除獲得自我成就感與活化大腦訓練外，也能夠透過互動維持社會人際連結，即日起開放報名。

富邦產險副總經理江嘉哲表示，富邦產險數位兒童風險教育系列繪本藉由生動有趣的故事內容吸引孩童注意，進而培養孩童風險意識，深化孩童對生活風險的認知，降低各種意外發生機率。本次與老盟合作「爺奶說故事帶領人」培訓課程，除了希望能讓更多人加入兒童風險教育推廣的行列外，也希望以「世代共學」的概念，增加不同世代之間的互動與交流，讓這些有豐富人生經驗的高齡者們開啟「第三人生」。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，台灣將於2025年進入「超高齡社會」，即每5人中就有1人為高齡者65歲，而現有勞動法規仍限制許多人在65歲時就要離開職場，為了強化高齡者權益，老盟從2018年即開始推動並倡議高齡者無退休觀點，開辦「第三人生設計學院」，以非典型就業的概念，同時滿足長輩健康促進、維持經濟穩定與安全、社會人際連結等三種需求。至今已培力562位中高齡者持續於社區中服務，充份展現高齡人才再運用的社會價值及意涵。本次很高興與富邦產險合作，使老盟得以持續倡導公私部門及社會大眾「高齡就業權益」的重要性。

為發揮穩定社會發展的保險正向力量，富邦產險把握每一次與企業、民間組織及民眾溝通ESG（Environment, Social, Governance）永續風險的機會，致力提升社會大眾的永續風險意識，期盼建構正確的風險及保險觀念。本次「爺奶說故事帶領人」培訓課程活動，誠摯邀請喜歡說故事、熱愛與孩童互動的高齡者們報名參加，即日起即可報名。

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