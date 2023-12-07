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超大LINE熊大、兔兔聖誕燈飾現身台中　草悟道有巨型「日本萌犬」

▲LINE熊大、兔兔聖誕燈飾出沒台中　草悟道有巨型「日本萌犬」（圖／台中市府提供）

▲LINE FRIENDS熊大、兔兔聖誕燈飾出沒台中舊火車站，尚未開展已經引起話題。（圖／台中市府提供）

記者游瓊華／台中報導

2023年即將接近尾聲，台中街頭出現超萌聖誕燈飾，分別在草悟道以及舊火車站。台中市政府今年首度與LINE FRIENDS攜手，搭配16公尺高粉紅耶誕樹，結合台中在地特色、打造獨特主題燈飾，民眾從舊火車站開始就能與LINE FRIENDS一起拍照。另外，「勤美聖誕村」在台中草悟道推出「PARKLANE CHRISTMAS」大型街區串聯活動，當中還有巨型日本插畫萌犬「BIG DOG」，吸引民眾狂拍照。

▲LINE熊大、兔兔聖誕燈飾出沒台中　草悟道有巨型「日本萌犬」（圖／台中市府提供）

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▲燈飾結合台中在地名產太陽餅、珍奶等。（圖／台中市府提供）

台中市新聞局今年首度攜手人氣明星LINE FRIENDS，在舊台中火車站前廣場設立16公尺高粉紅耶誕樹，搭配手拿台中名產太陽餅與冰淇淋的熊大兔兔，以及360度轉動的耶誕樹，打造「甜蜜音樂盒」。活動燈區除了往年舊台中火車站前廣場、柳川和綠川外，今年還延伸到中山路。

新聞局說明，柳川展區也會有水舞秀「珠寶盒劇場」，讓民眾進入光影交織的夢幻境界中，加上最可愛的LINE FRIENDS明星熊大與兔兔，與現場燈光、音樂、柳川河水呈現可愛又浪漫的水舞表演，表演時間為12月15日至1月1日，每日下午5時30分至9時30分，每半小時一場。

▲LINE熊大、兔兔聖誕燈飾出沒台中　草悟道有巨型「日本萌犬」（圖／台中市府提供）

▲草悟道則有放大千倍、聖誕限定版的日本「matsui」插畫萌犬「BIG DOG」（圖／記者游瓊華翻攝）

勤美集團這次街區串聯活動打造聖誕節慶品牌「PARKLANE CHRISTMAS」，以「聖誕紅通通」為題點綴草悟道綠廊帶，包括有放大千倍、聖誕限定版的日本「matsui」插畫萌犬「BIG DOG」；「聖誕帽泡泡」區則是6米高聖誕帽出泡泡雨；「聖誕夢網」結合編織與流動光束，日夜都美的燈海步道，滿滿聖誕浪漫氛圍，都是到台中過聖誕不能錯過的亮點。

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