6組LINE免費貼圖來了！有3款「聖誕用到跨年」快下載

▲又有免費貼圖能下載啦！（示意圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

貼圖小舖近日釋出免費貼圖，其中台中銀、AS女鞋和OB嚴選×哈囉兔兔的貼圖都超應景，有設計聖誕、跨年的節日祝福貼圖，也有實用的日常文字，快把握時間下載吧！

LINE購物 × 撲克臉企鵝｜下載請點

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下載期限：2023年12月28日

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使用期限：90天

高雄熊》 哈囉我來惹～｜下載請點

下載期限：2024年1月3日

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使用期限：180天

LINE TODAY 星座 運勢 × 醜白兔｜下載請點

下載期限：2024年1月4日

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使用期限：90天

台中銀讚家族 用心過日子｜下載請點

下載期限：2024年1月4日

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使用期限：180天

AS 女鞋陪妳過節-年末節慶篇｜下載請點

下載期限：2024年1月4日

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使用期限：180天

OB嚴選×哈囉兔兔一同嗨翻2024｜下載請點

下載期限：2024年1月4日

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使用期限：180天