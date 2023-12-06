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獨／豐源影城將熄燈！直擊280人大廳「沒人看停播」　上次滿場是4年前

記者許權毅／台中報導

台中市豐原地標之一「豐源國際影城」經營38年，傳出將在月底結束營業。豐源影城證實此事，副總感嘆「也很不捨」，但在美國電影罷工跟疫情等衝擊下，影城已經每月虧損，播每部片都是在虧錢，現在就算是好時段，可能也才20多人，上次滿場已經是2019年的《復仇者聯盟4：終局之戰》。

▲▼獨／豐源影城說再見！200人大廳「沒人停播」　上次滿場是4年前這片。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市豐原人的回憶之一「豐源影城」決定在年底歇業，引起眾多民眾不捨。（圖／記者許權毅攝）

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豐源影城陳姓副總帶著記者打開影廳大門，只見280多席的「鳳廳」空無一人。陳說，這些座椅在開業10多年後更新一次，當年光是一張進口椅子就要5000多元，還熱情要記者實際坐坐看，舒適度不輸連鎖影城。

▲▼獨／豐源影城說再見！200人大廳「沒人停播」　上次滿場是4年前這片。（圖／記者許權毅攝）

▲▼歇業消息公佈下午，影城副總證實此事，也感嘆原本要播放的電影因為無人停播。（圖／記者許權毅攝）

▲▼獨／豐源影城說再見！200人大廳「沒人停播」　上次滿場是4年前這片。（圖／記者許權毅攝）

不過，實際查看當下排播表，可見原本3點整要播放《駭客任務》，但是該場無人進場，等於又是虧損一場。陳姓副總無奈表示，現在已經是不管播不播，都在虧錢了。

▲▼獨／豐源影城說再見！200人大廳「沒人停播」　上次滿場是4年前這片。（圖／記者許權毅攝）

▲豐源影城「鳳廳」有200多席座位，原本要啟動的放映機因為無人入場「取消工作」。（圖／記者許權毅攝）

陳表示，從購買片源、放映機，到每天專人打掃清潔，每項都要資金，放映機就要300至400萬。經營電影院要拚滿座率，但是現在別說是滿座，一場只剩下10到20人左右。

陳回想，上一次滿座，已經是2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》那波熱潮，當時連前兩排都是滿滿客人，但自從疫情之後，民眾觀看方式也改變，大大打擊影城，但是管理階層認為，長年受到市民照顧許多，決定撐下去，孰料3年來不斷燒錢，在多方討論下，決定收攤。

▲▼獨／豐源影城說再見！200人大廳「沒人停播」　上次滿場是4年前這片。（圖／記者許權毅攝）

▲▼影城在門口張貼停業公告，證實年底結束營運。（圖／記者許權毅攝，點圖放大）

▲▼獨／豐源影城說再見！200人大廳「沒人停播」　上次滿場是4年前這片。（圖／記者許權毅攝）

陳姓副總說，其實就算虧損，影城還是希望帶給豐原人好的回憶、印象，常會到學校發優惠券，折扣上百元，變成看電影只要140元。或是學校有需求，到大廳看電影，一次能塞下好幾個班級，小孩都好開心。

至於後續是否有可能開放接手，讓豐原人回憶不要消失？陳說，可以談，但是戲院真的不好做，加上片源不足、觀看習慣改變，機率應該不大。

▲▼獨／豐源影城說再見！200人大廳「沒人停播」　上次滿場是4年前這片。（圖／記者許權毅攝）

▲豐源影城陳姓副總無奈表示，片源不足加上民眾觀看方式改變，多方壓力下決定收攤。（圖／記者許權毅攝）

今日停業消息一出，有豐原人拿著影城推出的票券前來，一次把10幾張票換回現金。也不斷有民眾進線、到現場詢問情況，都向影城表達不捨。

▲▼獨／豐源影城說再見！200人大廳「沒人停播」　上次滿場是4年前這片。（圖／記者許權毅攝）

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