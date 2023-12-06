環境部「循環永續行動及綠色餐飲服務評比」　台中衛生局獲優等

▲台中市衛生局奪環境部「循環永續行動及綠色餐飲服務評比」優等。（圖／台中市衛生局）



記者游瓊華／台中報導

台中市衛生局日前榮獲環境部「循環永續行動及綠色餐飲服務評比」動力發展組優等獎項，由衛生局副局長陳麗娟代表受獎。環境部推動減塑政策，推廣循環容器，透過以公帶私的方式鼓勵各界投入推廣循環容器工作，落實「自備、重複、少用」生活化目標。除表揚實踐資源循環績優企業，也鼓勵政府機關推動減少使用免洗餐具、包裝水及一次性飲料杯。

衛生局指出，「永續、低碳」為衛生局重要施政主軸，衛生局長曾梓展主張「先公後私」，由公部門率先主動做起，積極推動內部低碳措施、推廣低碳飲食，倡議省水、省電、省紙等落實淨零碳排作為，鼓勵同仁減碳從自身做起，各項努力深獲市府肯定。除榮獲台中市政府永續發展考核「永續社會組」及溫室氣體管制考核「乙組」的雙料冠軍，其推動長照成效卓越，輔以多元方式宣導，目前長照服務涵蓋率70.72%，為六都第二，超越全國平均值。

此外，衛生局設置「食品登錄諮詢專區」，協助業者了解食品相關法規及資訊，促進食品安全管理效能；並設有永續發展及節能減碳推動小組，且結構完整、分工明確，發展長照APP 2.0 E化服務流程、減少實體送件車程碳排放。另所屬機關積極建設太陽能發電系統成果豐碩，年度總發電量近70萬度，依台電資料估計年總發電量可供192個小家庭一年使用，成效卓越，持續推動中。

衛生局補充，根據國際能源總署的報告，目前全球碳排主要來自建築部門，而衛生局自111年10月起，開始興建「台中市立老人復健綜合醫院」，主動結合落實淨零碳排的目標，園區建築未來將取得黃金級綠建築、黃金級智慧建築及LCBA低碳建築黃金級認證等三大認證，並建置太陽能智慧能源整合系統，打造讓市民安心的智慧綠能醫養合一園區，提供市民智慧化公共醫療服務。